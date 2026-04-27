Cold Shower Side Effects : क्या चिल्ड शॉवर सेहतमंद है? गर्मी में ठंडे पानी से नहाने वाले एक्सपर्ट्स से जानें सही जवाब

जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, तो आपकी स्किन तुरंत ठंडी हो जाती है और अच्छा महसूस होता है। लेकिन असल में शरीर के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। ठंडे पानी के संपर्क में आते ही शरीर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं (इसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं)। इससे स्किन तक खून का फ्लो कम हो जाता है और शरीर की अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती। यानी बाहर से ठंडा, लेकिन अंदर से शरीर गर्म ही रहता है और यही वजह है कि कुछ देर बाद फिर से गर्मी लगने लगती है।