मिर्च जैसी जलन और बार-बार पेशाब! ये 6 लक्षण महिलाएं कभी न करें नजअंदाज, हो सकती है खतरनाक बीमारी

UTI Cause: क्या आपको भी बार-बार बाथरूम भागना पड़ रहा है और वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे मिर्च लग गई हो? अगर हां, तो इसे मामूली गर्मी मत मानिए। ये UTI (पेशाब का इन्फेक्शन) है। यह समस्या औरतों में ज्यादा होती है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। लोग शर्म के कारण बताते नहीं हैं और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। आइये, डॉक्टर अंकिता (फिजिशियन) से जानते हैं UTI के कौनसे 6 लक्षण महिलाएं नजअंदाज कर देती हैं।