UTI in Summer Causes: गर्मी में क्यों बढ़ जाते हैं यूरिन इंफेक्शन के केस? जानें लक्षण और बचाव के उपाय

डॉक्टरों के अनुसार गर्मियों में UTI के मामले बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है। गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी कम हो जाता है। जब हम कम पानी पीते हैं, तो पेशाब कम आता है और बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा, टाइट कपड़े पहनना, सिंथेटिक अंडरवियर या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना भी इंफेक्शन का खतरा बढ़ाता है। गर्म और नमी वाला माहौल बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा होता है।