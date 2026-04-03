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UTI in Summer Causes: गर्मी में क्यों बढ़ जाते हैं यूरिन इंफेक्शन के केस? जानें लक्षण और बचाव के उपाय

UTI Symptoms: गर्मी में UTI के केस क्यों बढ़ते हैं? जानें इसके लक्षण, कारण और आसान बचाव के तरीके, ताकि आप इंफेक्शन से बच सकें।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 03, 2026

UTI Symptoms

UTI Symptoms (Photo- gemini ai)

UTI in Summer Causes: गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों को बार-बार पेशाब में जलन या दर्द जैसी दिक्कत होने लगती है। इसे आमतौर पर Urinary Tract Infection यानी UTI कहा जाता है। यह एक बहुत आम बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जो खासकर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है।

UTI क्या होता है?

UTI तब होता है जब बैक्टीरिया, खासकर E. coli, हमारे यूरिन सिस्टम (ब्लैडर, यूरिन पाइप आदि) में पहुंचकर बढ़ने लगते हैं। महिलाओं में यह ज्यादा होता है क्योंकि उनका यूरिन पाइप छोटा होता है, जिससे बैक्टीरिया आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं।

इसके लक्षण क्या हैं?

UTI होने पर शरीर कुछ संकेत देता है, जैसे:

  • पेशाब करते समय जलन या दर्द
  • बार-बार पेशाब आने की इच्छा
  • पेशाब का रंग गहरा या बदबूदार होना
  • पेट के निचले हिस्से में दर्द या दबाव
  • बुखार, ठंड लगना या उल्टी जैसा महसूस होना

कभी-कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि पेशाब पूरी तरह से नहीं हुआ है।

गर्मियों में UTI क्यों बढ़ता है?

डॉक्टरों के अनुसार गर्मियों में UTI के मामले बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है। गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी कम हो जाता है। जब हम कम पानी पीते हैं, तो पेशाब कम आता है और बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा, टाइट कपड़े पहनना, सिंथेटिक अंडरवियर या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना भी इंफेक्शन का खतरा बढ़ाता है। गर्म और नमी वाला माहौल बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा होता है।

पेशाब रोकना भी है बड़ा कारण

गर्मी में लोग बाहर ज्यादा घूमते हैं या ट्रैवल करते हैं। ऐसे में कई बार साफ टॉयलेट न मिलने पर लोग पेशाब रोक लेते हैं। लेकिन यह आदत UTI का बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया को बढ़ने का समय मिल जाता है।

कैसे करें बचाव?

UTI से बचना मुश्किल नहीं है, बस कुछ आसान आदतें अपनानी होंगी:

  • दिनभर में 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं
  • पेशाब को ज्यादा देर तक न रोकें
  • ढीले और कॉटन के कपड़े पहनें
  • पसीने या स्विमिंग के बाद तुरंत कपड़े बदलें
  • साफ-सफाई का खास ध्यान रखें

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर एक-दो दिन में लक्षण ठीक न हों या बढ़ने लगें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर इलाज न मिलने पर इंफेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है, जो खतरनाक हो सकता है।

ध्यान रखने वाली बात

UTI एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। सही समय पर पहचान और थोड़ी सी सावधानी से आप इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। गर्मियों में पानी ज्यादा पिएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के मौसम का आनंद ले सकें।

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UTI infection symptoms, बार-बार यूरिन इंफेक्शन कारण, UTI treatment ,

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Published on:

03 Apr 2026 12:58 pm

Hindi News / Health / UTI in Summer Causes: गर्मी में क्यों बढ़ जाते हैं यूरिन इंफेक्शन के केस? जानें लक्षण और बचाव के उपाय

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