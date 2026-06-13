NHS की रिपोर्ट: क्या मेनोपॉज से पहले महिलाओं में बढ़ जाता है Frozen Shoulder का खतरा?

हाल के कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि एस्ट्रोजन (Estrogen) हार्मोन शरीर के जोड़ों, लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यू को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है। यही बदलाव कुछ महिलाओं में कंधे के ऊतकों में सूजन, कठोरता और गतिशीलता की कमी का कारण बन सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इस संबंध पर और शोध कर रहे हैं, लेकिन कई अध्ययनों में मेनोपॉज और फ्रोजन शोल्डर के बीच संभावित लिंक देखने को मिला है।