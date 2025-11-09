Frozen Shoulder: महज 5 मिनट में बदल जाएगी जिंदगी, जानिए नई तकनीक कैसे देती है “फ्रोजन शोल्डर” से राहत

Diabetic Complications: जयपुर। बढ़ती डायबिटीज अब केवल ब्लड शुगर की समस्या नहीं रही, बल्कि इसका असर शरीर के कई हिस्सों पर दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से कंधे के दर्द और मूवमेंट में कमी यानी फ्रोजन शोल्डर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पहले जहां यह समस्या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पाई जाती थी, वहीं अब 30 से 40 वर्ष के युवाओं में भी यह तेजी से देखी जा रही है।