Nipah Virus: केरल के 43 वर्षीय मरीज की हालत गंभीर, WHO और CDC से जानिए कितना खतरनाक है संक्रमण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि मरीज को संक्रमण कहां से हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि बीमारी शुरू होने से कुछ समय पहले मरीज ने एक गोदाम (वेयरहाउस) की सफाई की थी। यह गोदाम एक ऐसे इलाके के पास था जहां चमगादड़ों (Bats) की मौजूदगी की जानकारी मिली है। निपाह वायरस को लेकर WHO और CDC दोनों बताते हैं कि फल खाने वाले चमगादड़ (Fruit Bats) इस वायरस के प्राकृतिक वाहक माने जाते हैं। संक्रमित चमगादड़ों के संपर्क में आने वाले भोजन, फलों या सतहों से भी संक्रमण फैल सकता है।