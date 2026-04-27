किडनी से लेकर लिवर तक, शरीर के हर हिस्से की है अलग डिमांड, न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए किस अंग को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं?

Healthy Diet for Body Parts (Photo- chatgtp)
Healthy Diet for Body Parts: हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी खाना खा लिया तो पूरा शरीर अपने आप ठीक से काम करेगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हमारा शरीर एक टीम की तरह काम करता है, जहां हर अंग की अपनी जरूरत होती है। यानी जो खाना पेट के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वही आंखों या फेफड़ों के लिए भी उतना ही फायदेमंद हो। इसलिए आजकल एक्सपर्ट “purposeful eating” यानी सोच-समझकर खाने की सलाह देते हैं।
जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट Lovneet Batra भी यही बताती हैं कि अगर हम अपने खान-पान में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो अलग-अलग अंगों को बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं। कई रिसर्च जैसे Harvard Medical School और National Institutes of Health भी मानते हैं कि सही न्यूट्रिएंट्स सीधे हमारे अंगों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।
फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए एंटी-इन्फ्लेमेटरी फूड्स बहुत जरूरी हैं। अदरक, हल्दी और खट्टे फल (नींबू, संतरा) इसमें मदद करते हैं। इनमें मौजूद जिंजरोल, करक्यूमिन और विटामिन C फेफड़ों की सूजन कम करते हैं।
आसान तरीका: सुबह की चाय या काढ़े में अदरक-हल्दी जरूर डालें।
लिवर हमारे शरीर का डिटॉक्स सेंटर है। ब्रोकली, ग्रीन टी और ऑलिव ऑयल इसे मजबूत बनाते हैं। इनमें सल्फोराफेन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फैट जमा होने से बचाते हैं।
आसान तरीका: रोज के खाने में रिफाइंड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें।
गट हेल्थ आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह इम्युनिटी से जुड़ा है। दही (प्रोबायोटिक) अच्छे बैक्टीरिया देता है, जबकि केला और चिया सीड्स (प्रीबायोटिक) उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं।
आसान तरीका: दही में चिया सीड्स मिलाकर रोज खाएं।
आजकल मोबाइल-लैपटॉप की वजह से आंखों पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। गाजर, शकरकंद (विटामिन A) और आंवला (विटामिन C) आंखों की रोशनी और रेटिना की सुरक्षा करते हैं।
आसान तरीका: रोज खाने में एक नारंगी रंग की सब्जी जरूर शामिल करें।
हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ “कम खाना” या “डाइटिंग” नहीं है, बल्कि सही चीज सही अंग के लिए खाना है। छोटे-छोटे बदलाव जैसे सुबह हल्दी-अदरक लेना, दही खाना या ऑलिव ऑयल यूज करना, लंबे समय में बड़ा फर्क डाल सकते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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