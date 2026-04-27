किडनी से लेकर लिवर तक, शरीर के हर हिस्से की है अलग डिमांड, न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए किस अंग को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं?

Healthy Diet for Body Parts: हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी खाना खा लिया तो पूरा शरीर अपने आप ठीक से काम करेगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हमारा शरीर एक टीम की तरह काम करता है, जहां हर अंग की अपनी जरूरत होती है। यानी जो खाना पेट के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वही आंखों या फेफड़ों के लिए भी उतना ही फायदेमंद हो। इसलिए आजकल एक्सपर्ट “purposeful eating” यानी सोच-समझकर खाने की सलाह देते हैं।