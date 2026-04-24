फैटी लिवर की पहली आहट! चेहरे पर दिख रहे हैं ये 3 बदलाव, तो समझो सड़ रहा है अंदरूनी अंग

अक्सर लोग चेहरे पर दिखने वाली बारीक लाल नसों को स्किन एलर्जी या धूप का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन 'Journal of Hepatology' में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, यह फैटी लिवर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। शोध बताता है कि जब लिवर में सूजन आती है या वह ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर में 'एस्ट्रोजन' हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। इस असंतुलन के कारण चेहरे पर 'Spider Angiomas' (मकड़ी के जाले जैसी बारीक लाल नसें) उभरने लगती हैं। यह इस बात का सबूत है कि आपका लिवर अंदरूनी तौर पर संघर्ष कर रहा है।