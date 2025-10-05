Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Fatty Liver : फैटी लिवर वालों के लिए चेतावनी: शुगर, बीपी और कम HDL का मेल पड़ सकता है जानलेवा!

Fatty Liver : फैटी लिवर (MASLD) के साथ शुगर, हाई बीपी या कम HDL हो तो मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। USC की नई रिसर्च ने बताया सबसे घातक कॉम्बिनेशन।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 05, 2025

Fatty Liver

atty Liver with Diabetes, BP &amp; Low HDL : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Fatty Liver with Diabetes, BP & Low HDL : अक्सर हम सोचते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ खान-पान या मोटापे की वजह से होता है, लेकिन केक मेडिसिन (यूएससी) की रिसर्च ने बताया कि अगर किसी को फैटी लिवर है, तो उसके शरीर में मौजूद कुछ मेटाबोलिक रिस्क फैक्टर (जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह) दूसरों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।

MASLD क्या है?

इस स्थिति को MASLD (मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज) कहा जाता है। इसे ही ज्यादातर लोग नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) कहते थे। मूलतः, लिवर में वसा जमा हो जाती है, और समय के साथ यह गंभीर क्षति का कारण बन सकती है। मुश्किल बात यह है कि MASLD अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आता है: मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, आदि। जोखिम की बात करें तो ये सभी समान नहीं हैं।

अगर आपको MASLD (यानी फैटी लिवर डिजीज का नया नाम) है, तो उससे जुड़ी कुछ मेटाबोलिक समस्याएं (चयापचय संबंधी दिक्कतें) आपकी सेहत के लिए खास तौर पर खतरनाक हो सकती हैं।

अध्ययन में पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को MASLD के साथ इनमें से तीन आम समस्याओं में से कोई एक भी हो
जैसे शुगर (डायबिटीज), हाई ब्लड प्रेशर, या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल
तो उसकी मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन)

ज्यादातरलोग सोचते हैं कि चयापचय संबंधी बीमारियों में डायबिटीज सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इस अध्ययन में, हाई ब्लड प्रेशर MASLD का सबसे घातक साथी निकला। अगर आपको MASLD और हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपकी मृत्यु का जोखिम उन लोगों की तुलना में लगभग 40% अधिक है,

जिनमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं है।

यह आश्चर्यजनक क्यों है? क्योंकि अब तक ज्यादातर डॉक्टर और मरीज ब्लड शुगर या मोटापे को नियंत्रित करने पर ज्यादा ध्यान देते रहे हैं। यह अध्ययन बताता है कि अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना पहले की तुलना में वास्तव में ज्यादा जरूरी हो सकता है कम से कम लिवर रोग वाले लोगों के लिए।

ब्लड प्रेशर आपकी ब्लड वेसल्स पर दबाव डालता है, आपके हार्ट को अधिक काम करने पर मजबूर करता है, और अंगों (लिवर सहित) को नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों का लिवर पहले से ही कमज़ोर है (MASLD के कारण), उनमें अतिरिक्त संवहनी तनाव और भी बदतर परिणामों की ओर ले जा सकता है।

डायबिटीज या प्रीडायबिटीज

दूसरा प्रमुख जोखिम कारक डायबिटीज या प्रीडायबिटीज है। अगर MASLD से पीड़ित किसी व्यक्ति का ग्लूकोज नियंत्रण भी कमजोर है, तो उसकी मृत्यु का जोखिम लगभग 25% बढ़ जाता है।

यह अभी भी एक बड़ी बात है। हाई ब्लड शुगर स्तर, इंसुलिन प्रतिरोध, या टाइप 2 डायबिटीज, ये सभी कई अंगों—अग्न्याशय, किडनी हार्ट और लिवर—पर बोझ डालते हैं। MASLD के संदर्भ में जहां आपका लिवर पहले से ही तनाव में है, खराब ग्लूकोज नियंत्रण से अतिरिक्त भार क्षति को तेज़ करता है।

मधुमेह एक खतरनाक कारण बना हुआ है। लेकिन अध्ययन का संदेश यह है कि यह हमेशा सबसे बड़ा कारक नहीं होता; हमें अन्य कारकों (जैसे हाई ब्लड प्रेशर) पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

कम एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल)

तीसरा प्रमुख जोखिम कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) का होना है। यदि आपका एचडीएल कम है, तो आपकी मृत्यु का जोखिम एमएएसएलडी वाले व्यक्ति, जिसका एचडीएल सामान्य या अधिक है की तुलना में लगभग 15% अधिक है।

माना जाता है कि एचडीएल ब्लड वेसल्स से कोलेस्ट्रॉल और लिपिड जमाव को साफ करने, सूजन को कम करने और कुछ सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान करने में मदद करता है। जब एचडीएल कम होता है, तो ये लाभ कम हो जाते हैं।

यह जोखिम ब्लड प्रेशर या डायबिटिज से कम है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसी बीमारी में जहां वसा चयापचय और यकृत का कार्य पहले से ही बाधित हो, एक सुरक्षात्मक तत्व (जैसे एचडीएल) का भी नुकसान नुकसान को बढ़ा सकता है।

अन्य कारक: मोटापा, कई जोखिम, और बीएमआई

ठीक है तो बड़े तीन हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कम एचडीएल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ऐसे अन्य कारक भी हैं जो एमएएसएलडी के खतरनाक होने को प्रभावित करते हैं।

मोटापा और बीएमआई:

MASLD वाले लोगों में मोटापा सबसे आम जोखिम कारकों में से एक है। अध्ययन में पाया गया कि मोटापा भले ही व्यापक है, लेकिन मृत्यु दर पर इसका प्रभाव एक समान नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का बीएमआई कितना ज्यादा है। व्यक्ति जितना ज़्यादा भारी (बीएमआई जितना ज़्यादा), मृत्यु का जोखिम उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए मोटापा सिर्फ़ हाँ/ना का मुद्दा नहीं है; अतिरिक्त वज़न की मात्रा भी मायने रखती है।

कई जोखिम कारकों का संचय:

अगर किसी व्यक्ति को MASLD (फैटी लिवर डिजीज) है, तो उसके साथ जितनी ज्यादा मेटाबोलिक समस्याएं (जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या खराब कोलेस्ट्रॉल) जुड़ती जाती हैं, उसका जोखिम उतना ही बढ़ता जाता है। रिसर्च के मुताबिक, हर एक नई बीमारी या रिस्क फैक्टर जुड़ने पर, मौत का खतरा करीब 15% तक बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य

