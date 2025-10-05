Fatty Liver : फैटी लिवर वालों के लिए चेतावनी: शुगर, बीपी और कम HDL का मेल पड़ सकता है जानलेवा!

इस स्थिति को MASLD (मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज) कहा जाता है। इसे ही ज्यादातर लोग नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) कहते थे। मूलतः, लिवर में वसा जमा हो जाती है, और समय के साथ यह गंभीर क्षति का कारण बन सकती है। मुश्किल बात यह है कि MASLD अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आता है: मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, आदि। जोखिम की बात करें तो ये सभी समान नहीं हैं।