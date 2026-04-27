97% डेथ रेट! गर्मी में नदी-तालाब में नहाना पड़ सकता है भारी, केरल में Brain-Eating Amoeba का खतरा, हेल्थ मिनिस्टर ने जारी की गाइडलाइन

इस खतरनाक अमीबा का नाम Naegleria fowleri है। यह गर्म और उथले मीठे पानी (जैसे नदी, तालाब, झील) में पनपता है। जब यह शरीर में प्रवेश करता है, तो एक दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण होता है, जिसे Primary Amoebic Meningoencephalitis कहा जाता है। रिसर्च (Centers for Disease Control and Prevention और Cleveland Clinic) के मुताबिक, इस बीमारी में मौत का खतरा 97% से भी ज्यादा होता है। यानी संक्रमित होने के बाद बचना बेहद मुश्किल हो जाता है।