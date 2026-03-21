Meningitis Outbreak UK: वेपिंग से फैल रही खतरनाक बीमारी? UK में मेंनिन्जाइटिस के बढ़ते केस से मचा हड़कंप

Meningitis Outbreak UK: ब्रिटेन में इन दिनों मेंनिन्जाइटिस (दिमागी बुखार) के मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब तक करीब 29 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खास बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस फैलाव को वेपिंग (ई-सिगरेट) से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है।