Meningitis Outbreak UK: वेपिंग से फैल रही खतरनाक बीमारी? UK में मेंनिन्जाइटिस के बढ़ते केस से मचा हड़कंप

Meningitis Outbreak UK (Photo- gemini ai)
Meningitis Outbreak UK: ब्रिटेन में इन दिनों मेंनिन्जाइटिस (दिमागी बुखार) के मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब तक करीब 29 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खास बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस फैलाव को वेपिंग (ई-सिगरेट) से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है।
स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कई केस केंट इलाके से जुड़े हैं। इनमें से कई मरीजों में मेंनिन्जाइटिस B पाया गया है, जो काफी गंभीर हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मामले एक ही जगह या सोशल ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं, जैसे क्लब या पार्टी में इकट्ठा होना।
डॉक्टरों का मानना है कि वेपिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि संक्रमण फैलाने का जरिया भी बन सकती है।
करीबी संपर्क: लोग साथ बैठकर वेप करते हैं, जिससे संक्रमण आसानी से फैल सकता है
डिवाइस शेयर करना: एक-दूसरे का वेप इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया सीधे मुंह से मुंह तक पहुंच सकते हैं
फेफड़ों पर असर: वेपिंग से सांस की नलियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे शरीर संक्रमण से लड़ नहीं पाता
एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेप शेयर करना उसी तरह है जैसे किसी के साथ ग्लास या सिगरेट शेयर करना।
यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है। यह बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से हो सकता है और कई बार जानलेवा भी साबित होता है।
अगर ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
मेंनिन्जाइटिस तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, इसलिए समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए अगर आप या आपके आसपास कोई वेपिंग करता है, तो सावधान रहें और जरूरी सावधानियां अपनाएं। आपकी छोटी-सी समझदारी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल