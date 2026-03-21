Breakfast Skip Effects: सुबह नाश्ता न करने से बढ़ सकता है गम डिजीज का खतरा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जब हम रात में सोते हैं, तब मुंह में लार (सलाइवा) कम बनती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। सुबह उठने पर मुंह सूखा होता है, जो बैक्टीरिया के लिए सही माहौल बनाता है। ऐसे में नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे लार बनने लगती है।लार सिर्फ पानी नहीं होती, यह मुंह की सुरक्षा करती है। यह एसिड को कम करती है, खाने के कणों को साफ करती है और खराब बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। अगर आप नाश्ता नहीं करते, तो लार बनने में देरी होती है और बैक्टीरिया ज्यादा समय तक सक्रिय रहते हैं।