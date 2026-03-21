Betul Health Alert: पानी बना बीमारी की वजह! बच्चों में तेजी से फैल रहा स्किन इन्फेक्शन

Digvijaya Singh ने बताया कि करीब 6 महीने पहले भी इसी तरह की बीमारी फैली थी, जिसमें कुछ बच्चों की मौत तक हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रशासन ने जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसके कारण फिर से ऐसी स्थिति बन गई। Digvijaya Singh ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की जान के साथ इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती।