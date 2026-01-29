Harmful Bacteria In Kitchen Sponges: टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है आपका किचन स्पंज, सावधान रहें

Harmful Bacteria In Kitchen Sponges: किचन की सफाई के लिए जिस स्पंज पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। देखने में साफ-सुथरा लगने वाला किचन स्पंज असल में लाखों हानिकारक बैक्टीरिया का घर होता है कई रिसर्च के मुताबिक इसमें मौजूद जर्म्स की संख्या टॉयलेट सीट से भी ज्यादा हो सकती है। गीला रहना, खाने के कण और गर्म माहौल बैक्टीरिया को तेजी से पनपने का मौका देते हैं। ऐसे में जरा-सी लापरवाही फूड पॉइजनिंग और इंफेक्शन का कारण बन सकती है। इसलिए समय रहते सतर्क होना बेहद जरूरी है।