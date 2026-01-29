क्या खत्म हो जाएगा आरक्षण? UGC के नए नियमों पर क्यों मचा है देशव्यापी बवाल, जानें पूरी कहानी

UGC New Rule: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हालिया ड्राफ्ट गाइडलाइंस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। इन गाइडलाइंस में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए SC, ST और OBC कैटेगरी की रिजर्व पोस्ट्स को 'डी-रिजर्व' करने का प्रावधान है, अगर योग्य उम्मीदवार न मिलें। विपक्षी पार्टियां इसे आरक्षण खत्म करने की 'साजिश' बता रही हैं, जबकि सरकार और UGC ने स्पष्ट किया है कि कोई डी-रिजर्वेशन नहीं होगा। इस मुद्दे पर छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, और सोशल मीडिया पर #SaveReservation ट्रेंड कर रहा है। हालांकि, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी की नई गाइडलाइन्स पर तत्काल रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है।