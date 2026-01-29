29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या खत्म हो जाएगा आरक्षण? UGC के नए नियमों पर क्यों मचा है देशव्यापी बवाल, जानें पूरी कहानी

UGC New Rule: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हालिया ड्राफ्ट गाइडलाइंस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। इन गाइडलाइंस में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए SC, ST और OBC कैटेगरी की रिजर्व पोस्ट्स को &#8216;डी-रिजर्व&#8217; करने का प्रावधान है, अगर योग्य उम्मीदवार न मिलें। विपक्षी पार्टियां इसे आरक्षण खत्म [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 29, 2026

UGC New Guidelines 2026 Reservation Debate

UGC के नए नियमों पर देशव्यापी बवाल

UGC New Rule: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हालिया ड्राफ्ट गाइडलाइंस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। इन गाइडलाइंस में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए SC, ST और OBC कैटेगरी की रिजर्व पोस्ट्स को 'डी-रिजर्व' करने का प्रावधान है, अगर योग्य उम्मीदवार न मिलें। विपक्षी पार्टियां इसे आरक्षण खत्म करने की 'साजिश' बता रही हैं, जबकि सरकार और UGC ने स्पष्ट किया है कि कोई डी-रिजर्वेशन नहीं होगा। इस मुद्दे पर छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, और सोशल मीडिया पर #SaveReservation ट्रेंड कर रहा है। हालांकि, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी की नई गाइडलाइन्स पर तत्काल रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है।

ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या हैं?

UGC ने 'भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश' नाम से ड्राफ्ट जारी किया था, जो 28 जनवरी 2024 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसमें कहा गया कि अगर SC/ST/OBC कैटेगरी में पर्याप्त योग्य उम्मीदवार न मिलें, तो वैकेंसी को अनरिजर्व्ड घोषित किया जा सकता है। यह प्रावधान सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर) एक्ट, 2019 से जुड़ा है। गाइडलाइंस का मकसद भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाना था, लेकिन इसमें 'डी-रिजर्वेशन' का जिक्र विवादास्पद साबित हुआ। UGC ने स्टेकहोल्डर्स से 28 फरवरी तक फीडबैक मांगा था, लेकिन बैकलैश के बाद इसे वेबसाइट से हटा लिया।

विवाद की वजह क्या है?

कांग्रेस ने इसे SC/ST/OBC आरक्षण पर 'हमला' बताया और मोदी सरकार पर 'प्रतीकवाद की राजनीति' का आरोप लगाया। JNU स्टूडेंट्स यूनियन, SFI और AISA जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने UGC मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, दावा किया कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट्स में कहा गया कि इससे आरक्षण 'खत्म' हो जाएगा, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां योग्य कैंडिडेट्स की कमी है।

सरकार और UGC का स्पष्टीकरण

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 'एक भी रिजर्व पोस्ट डी-रिजर्व नहीं होगी' और 2019 के एक्ट के बाद ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। UGC चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने भी पुष्टि की कि अतीत में कोई डी-रिजर्वेशन नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ड्राफ्ट सिर्फ सुझाव है, और फाइनल गाइडलाइंस में बदलाव संभव हैं। UGC ने गाइडलाइंस को वेबसाइट से हटाया, क्योंकि फीडबैक पीरियड खत्म हो गया।

राजनीतिक पार्टियां बना रही है चुनावी मुद्दा

देशभर में छात्रों ने मार्च निकाले और राजनीतिक पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बना रही हैं। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि UGC को गाइडलाइंस में स्पष्टता लानी चाहिए ताकि गलतफहमी न फैले। क्या आरक्षण खत्म होगा? फिलहाल नहीं, लेकिन विवाद ने आरक्षण नीति पर बहस छेड़ दी है।

ये भी पढ़ें

BJP का मास्टरस्ट्रोक! सौरभ जोशी ने कैसे जीती चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी? हारते-हारते पलट गई बाजी
राष्ट्रीय
Saurabh Joshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 05:20 pm

Hindi News / National News / क्या खत्म हो जाएगा आरक्षण? UGC के नए नियमों पर क्यों मचा है देशव्यापी बवाल, जानें पूरी कहानी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.