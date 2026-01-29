Shark Tank Vineeta Singh: 70 ग्राम प्रोटीन सुबह ही! वर्कआउट से पहले प्रोटीन क्यों है जरूरी? विनीता सिंह ने बताया महिलाओं के लिए काम का फॉर्मूला

Vineeta Singh diet plan|फोटो सोर्स – vineetasng/Instagram
Shark Tank Vineeta Singh: शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी हाई-प्रोटीन मॉर्निंग डाइट का राज साझा किया। वह दिन की शुरुआत में 70 ग्राम प्रोटीन लेती हैं, जिससे मसल्स रिपेयर और ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। विनीता ब्लैक कॉफी में व्हे प्रोटीन मिलाकर वर्कआउट से पहले शरीर को तैयार करती हैं।आइए जानें, महिलाओं के लिए प्रोटीन लेना कितना जरूरी है।
Vineeta अपनी सुबह की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करती हैं, जिसमें वह आधा स्कूप व्हे प्रोटीन मिलाती हैं। उनका कहना है कि इससे शरीर में एक तरह का बैलेंस बनता है और वर्कआउट से पहले एनर्जी ड्रॉप नहीं होता। इसके बाद वह अंडों और प्रोटीन शेक को अपने नाश्ते में शामिल करती हैं, जिससे उनका प्रोटीन टारगेट काफी हद तक पूरा हो जाता है।
हालांकि Vineeta मीट नहीं खातीं, फिर भी वह अपनी डाइट से रोजाना 110 से 120 ग्राम प्रोटीन ले लेती हैं। अंडे, व्हे प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स उनकी डाइट का अहम हिस्सा हैं। उनका मानना है कि अगर कोई एग-ईटर है, तो सुबह 5–6 अंडे शरीर की कई जरूरतें पूरी कर सकते हैं।
वर्कआउट से पहले प्रोटीन लेने से मसल्स को सपोर्ट मिलता है और एक्सरसाइज के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। खासतौर पर महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर जल्दी गिर सकता है, ऐसे में प्रोटीन शरीर को स्थिर एनर्जी देने में मदद करता है। National Institutes of Health के रिसर्च के अनुसार, सुबह ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल्स रिकवरी बेहतर होती है और दिनभर भूख भी कंट्रोल में रहती है।
जो महिलाएं रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट करती हैं, उनके लिए ज्यादा प्रोटीन फायदेमंद हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर महिला का शरीर अलग होता है। प्रोटीन की मात्रा तय करते समय वजन, एक्सरसाइज लेवल, किडनी हेल्थ और कुल कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखना जरूरी है।
दिन की शुरुआत में ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल रिपेयर बेहतर होता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। खासतौर पर एक्टिव महिलाओं के लिए यह तरीका वर्कआउट परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। सुबह लिया गया प्रोटीन ब्लड शुगर को स्थिर रखने में भी मदद करता है।
कई महिलाओं को प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के बाद पेट फूलने या भारीपन की शिकायत होती है। इसका कारण लैक्टोज इनटॉलरेंस, खराब क्वालिटी प्रोटीन पाउडर या कम पानी पीना हो सकता है। ऐसे मामलों में लैक्टोज-फ्री व्हे या प्लांट-बेस्ड प्रोटीन बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।
