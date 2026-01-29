Shark Tank Vineeta Singh: 70 ग्राम प्रोटीन सुबह ही! वर्कआउट से पहले प्रोटीन क्यों है जरूरी? विनीता सिंह ने बताया महिलाओं के लिए काम का फॉर्मूला

वर्कआउट से पहले प्रोटीन लेने से मसल्स को सपोर्ट मिलता है और एक्सरसाइज के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। खासतौर पर महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर जल्दी गिर सकता है, ऐसे में प्रोटीन शरीर को स्थिर एनर्जी देने में मदद करता है। National Institutes of Health के रिसर्च के अनुसार, सुबह ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल्स रिकवरी बेहतर होती है और दिनभर भूख भी कंट्रोल में रहती है।