29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shark Tank Vineeta Singh: 70 ग्राम प्रोटीन सुबह ही! वर्कआउट से पहले प्रोटीन क्यों है जरूरी? विनीता सिंह ने बताया महिलाओं के लिए काम का फॉर्मूला

Shark Tank Vineeta Singh: शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी हाई-प्रोटीन मॉर्निंग डाइट का राज साझा किया। वह दिन की शुरुआत में 70 ग्राम प्रोटीन लेती हैं, जिससे मसल्स रिपेयर और ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। विनीता ब्लैक कॉफी में व्हे प्रोटीन मिलाकर वर्कआउट से पहले शरीर को तैयार करती हैं।आइए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 29, 2026

Pre workout protein tips, Weight loss and protein, Healthy diet for women,

Vineeta Singh diet plan|फोटो सोर्स – vineetasng/Instagram

Shark Tank Vineeta Singh: शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी हाई-प्रोटीन मॉर्निंग डाइट का राज साझा किया। वह दिन की शुरुआत में 70 ग्राम प्रोटीन लेती हैं, जिससे मसल्स रिपेयर और ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। विनीता ब्लैक कॉफी में व्हे प्रोटीन मिलाकर वर्कआउट से पहले शरीर को तैयार करती हैं।आइए जानें, महिलाओं के लिए प्रोटीन लेना कितना जरूरी है।

Vineeta Singh का प्री-वर्कआउट रूटीन क्या है?

Vineeta अपनी सुबह की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करती हैं, जिसमें वह आधा स्कूप व्हे प्रोटीन मिलाती हैं। उनका कहना है कि इससे शरीर में एक तरह का बैलेंस बनता है और वर्कआउट से पहले एनर्जी ड्रॉप नहीं होता। इसके बाद वह अंडों और प्रोटीन शेक को अपने नाश्ते में शामिल करती हैं, जिससे उनका प्रोटीन टारगेट काफी हद तक पूरा हो जाता है।

बिना मीट खाए भी कैसे पूरा करती हैं प्रोटीन की जरूरत?

हालांकि Vineeta मीट नहीं खातीं, फिर भी वह अपनी डाइट से रोजाना 110 से 120 ग्राम प्रोटीन ले लेती हैं। अंडे, व्हे प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स उनकी डाइट का अहम हिस्सा हैं। उनका मानना है कि अगर कोई एग-ईटर है, तो सुबह 5–6 अंडे शरीर की कई जरूरतें पूरी कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए वर्कआउट से पहले प्रोटीन क्यों है जरूरी?

वर्कआउट से पहले प्रोटीन लेने से मसल्स को सपोर्ट मिलता है और एक्सरसाइज के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। खासतौर पर महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर जल्दी गिर सकता है, ऐसे में प्रोटीन शरीर को स्थिर एनर्जी देने में मदद करता है। National Institutes of Health के रिसर्च के अनुसार, सुबह ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल्स रिकवरी बेहतर होती है और दिनभर भूख भी कंट्रोल में रहती है।

2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट महिलाओं के लिए सुरक्षित ?

जो महिलाएं रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट करती हैं, उनके लिए ज्यादा प्रोटीन फायदेमंद हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर महिला का शरीर अलग होता है। प्रोटीन की मात्रा तय करते समय वजन, एक्सरसाइज लेवल, किडनी हेल्थ और कुल कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखना जरूरी है।

क्या सुबह प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेना फायदेमंद है?

दिन की शुरुआत में ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल रिपेयर बेहतर होता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। खासतौर पर एक्टिव महिलाओं के लिए यह तरीका वर्कआउट परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। सुबह लिया गया प्रोटीन ब्लड शुगर को स्थिर रखने में भी मदद करता है।

प्रोटीन लेने से ब्लोटिंग क्यों होती है?

कई महिलाओं को प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के बाद पेट फूलने या भारीपन की शिकायत होती है। इसका कारण लैक्टोज इनटॉलरेंस, खराब क्वालिटी प्रोटीन पाउडर या कम पानी पीना हो सकता है। ऐसे मामलों में लैक्टोज-फ्री व्हे या प्लांट-बेस्ड प्रोटीन बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बिना ट्रेंड फॉलो किए फिट रहती हैं Adah Sharma, जानिए उनका सिंपल डाइट और ब्यूटी सीक्रेट
लाइफस्टाइल
Adah Sharma fitness, Adah Sharma diet secrets, Celebrity simple diet,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 02:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shark Tank Vineeta Singh: 70 ग्राम प्रोटीन सुबह ही! वर्कआउट से पहले प्रोटीन क्यों है जरूरी? विनीता सिंह ने बताया महिलाओं के लिए काम का फॉर्मूला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

लहंगे के हिसाब से लिपस्टिक आइडियाज, सगाई से रिसेप्शन तक, हर लहंगे के साथ चुनें सबसे बेस्ट लिपस्टिक

Bridal Lipstick Shades 2026, Best lipstick shades, Best lipstick trends 2026
लाइफस्टाइल

Black Coffee Vs Milk Coffee: स्वाद या सेहत?जानिए कौन आपके दिल और डाइजेशन के लिए बेहतर

Black Coffee for Health, Milk Coffee for Health, Coffee for Heart Health, Coffee for Digestion,
लाइफस्टाइल

पवार परिवार की वो बहू जिसकी शादी रही सबसे ज्यादा सुर्खियों में, जानें ऋतुजा पाटिल का बैकग्राउंड और करियर

Ajit Pawar Bahu Rutuja Patil, Ajit Pawar Death News, who is ajit pawar son, who is rutuja patil jay pawar wife
लाइफस्टाइल

Heath Alert: कभी न लें ये 5 सप्लीमेंट्स दूध के साथ, जानें वजह

supplements with milk, vitamins to avoid with milk, side effects of supplements,
लाइफस्टाइल

Ajit Pawar Wife News: कौन हैं सुनेत्रा पवार? राजनीति और समाजसेवा में उनकी खास भूमिका

Ajit Pawar Wife, Sunetra Pawar Profile, Sunetra Pawar Politics,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.