6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Rose Day 2026: प्यार की कीमत करोड़ों में! ये हैं दुनिया के 7 सबसे महंगे गुलाब, जिनकी कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

Rose Day 2026: रोज डे आते ही गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं रहते, वो एहसास बन जाते हैं. आमतौर पर हम लाल, गुलाबी या सफेद गुलाब से अपने जज्बात बयां कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे गुलाब भी हैं जिनकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं?

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 06, 2026

Juliet Rose,Expensive Flowers, Valentine's Day, Rose Day,

Most Expensive rose in world|फोटो सोर्स – Freepik

Rose Day 2026: गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि प्यार, रुतबे और खास एहसास का प्रतीक बन चुके हैं। आम तौर पर Rose Day पर लोग कुछ सौ रुपये में गुलाब खरीदकर अपने जज्बात जाहिर करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी गुलाब हैं जिनकी कीमत सुनकर होश उड़ सकते हैं। इनकी खूबसूरती, खुशबू और दुर्लभता इन्हें आम फूलों से बिल्कुल अलग बनाती है। कुछ गुलाब तो ऐसे हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है और इन्हें लग्जरी वेल्थ का प्रतीक माना जाता है। आइए Rose Day के मौके पर जानते हैं दुनिया के 7 सबसे महंगे गुलाब, जिनकी कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

जूलियट रोज (Juliet Rose)

अगर गुलाबों की दुनिया में किसी को “रॉयल क्वीन” कहा जाए, तो वो जूलियट रोज है. मशहूर ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने इस गुलाब को तैयार करने में पूरे 15 साल लगा दिए। हल्के पीच रंग की इसकी पंखुड़ियां और बेहद सॉफ्ट खुशबू इसे सबसे अलग बनाती हैं।2006 के चेल्सी फ्लावर शो में इसकी कीमत करीब 15.8 मिलियन डॉलर (लगभग 138 करोड़ रुपये) आंकी गई थी। यही वजह है कि इसे आज भी दुनिया का सबसे महंगा गुलाब माना जाता है।

ब्लैक बाकारा (Black Baccara)

ब्लैक बाकारा पहली नजर में ही दिल जीत लेता है. इसका रंग इतना गहरा लाल होता है कि अक्सर लोग इसे काला समझ लेते हैं. इसी रहस्यमयी लुक की वजह से यह हाई-एंड वेडिंग्स और लग्जरी डेकोरेशन में खूब पसंद किया जाता है।इस गुलाब की कीमत करीब 70 डॉलर तक पहुंच जाती है, जो इसे खास मौकों के लिए परफेक्ट बनाती है।

जूलिया चाइल्ड रोज (Julia Child Rose)

इस चमकदार पीले गुलाब का नाम मशहूर शेफ जूलिया चाइल्ड के नाम पर रखा गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मीठी, बटर जैसी खुशबू और बार-बार खिलने की क्षमता।गार्डनिंग के शौकीनों के बीच यह गुलाब काफी लोकप्रिय है और इसकी कीमत आमतौर पर 55 से 70 डॉलर के बीच रहती है।

ईडन रोज (Eden Rose)

ईडन रोज, जिसे “पियरे डी रोंसार्ड” भी कहा जाता है, अपनी बड़ी और परतदार पंखुड़ियों के लिए जाना जाता है. गुलाबी और सफेद रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन इसे गार्डन और डेकोरेटिव अरेंजमेंट्स का फेवरेट बनाता है।दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले महंगे गुलाबों में शामिल इस रोज की कीमत 63 से 83 डॉलर तक होती है।

स्वीट जूलियट (Sweet Juliet)

हल्का गुलाबी रंग और फ्रूटी-सी खुशबू, स्वीट जूलियट नाम की तरह ही बेहद प्यारा गुलाब है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर यह गुलाब काफी ट्रेंड में रहता है। इसकी कीमत करीब 24.86 डॉलर है, जो इसे लग्जरी कैटेगरी में शामिल करती है।

सिंड्रेला (Cinderella Rose)

सिंड्रेला गुलाब अपने सॉफ्ट पिंक शेड और नाजुक पंखुड़ियों की वजह से पुराने जमाने की शाही फील देता है। यही वजह है कि कलेक्टर्स और रोज लवर्स इसे काफी पसंद करते हैं।इस खूबसूरत गुलाब की कीमत 13 से 15 डॉलर के बीच होती है।

एवलांच (Avalanche Rose)

शुद्ध सफेद रंग, बड़ी पंखुड़ियां और लंबे समय तक ताजा रहने की खूबी एवलांच गुलाब को बेहद खास बनाती है। हालांकि इसकी कीमत बाकी महंगे गुलाबों के मुकाबले कम है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं।इसकी कीमत आमतौर पर 2 से 3 डॉलर के बीच रहती है।

ये भी पढ़ें

Valentine Gift Ideas: रोमियो वाला प्यार और मॉडर्न जमाने का गिफ्ट, अपनी जूलियट को दें ये प्रीमियम एमराल्ड नेकलेस
लाइफस्टाइल
Valentine Gift Ideas, valentine gift ideas for her, Best Valentine gift for girlfriend

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 11:24 am

Hindi News / Lifestyle News / Rose Day 2026: प्यार की कीमत करोड़ों में! ये हैं दुनिया के 7 सबसे महंगे गुलाब, जिनकी कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Ambada Benefits: छोटा सा आमड़ा, बड़े फायदे! विटामिन C का पावरहाउस है, स्वाद में खट्टा लेकिन सेहत में सुपरहिट

Vitamin C, Ambada for stomach health, seasonal fruits benefits,
लाइफस्टाइल

Chai Side Effects: सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत बन सकती है साइलेंट खतरा, 30 दिन में दिखते हैं चौंकाने वाले बदलाव

Milk tea side effects,Side effects of milk tea
लाइफस्टाइल

अब गोवा नहीं, थाईलैंड में गूंजेगी शहनाई: डेस्टिनेशन वेडिंग का नया रिकॉर्ड

Destination wedding in Abroad
लाइफस्टाइल

Valentine Gift Ideas: रोमियो वाला प्यार और मॉडर्न जमाने का गिफ्ट, अपनी जूलियट को दें ये प्रीमियम एमराल्ड नेकलेस

Valentine Gift Ideas, valentine gift ideas for her, Best Valentine gift for girlfriend
लाइफस्टाइल

Tea Side Effects On Skin: रस्क-चाय कॉम्बो पसंद है? स्किन के लिए बन सकती है सबसे बड़ी दुश्मन

Tea Causes Acne, Glowing Skin Tips Hindi,Tea Addiction Side Effects,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.