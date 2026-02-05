Destination wedding: लाखों खर्च कर विदेश में शादियां करने का क्रेज, थाईलैंड और यूरोप में फेरे ले रहे भारतीय

International Destination Wedding: भारतीय शादियों का अंदाज (Wedding Trends 2026) अब पूरी तरह बदल रहा है। कभी घर के आंगन या शहर के बैंक्वेट हॉल में होने वाली शादियां अब सात समंदर पार विदेशी लोकेशंस पर हो रही हैं। पॉलिसीबाजार (PolicyBazaar) की एक हालिया रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि भारतीयों में 'इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग' (Destination Wedding) का खुमार सिर चढ़ कर बोल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशों में शादी करने वाले परिवारों द्वारा ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) खरीदने की रफ्तार में भारी उछाल आया है।