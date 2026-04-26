गर्मी में नींबू पानी पीने से पहले जान लें ये 5 बड़े नुकसान, सेहत सुधारने के बजाय कहीं बिगड़ न जाए

Lemon Water In Summer: भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए 'नींबू पानी' (Lemon Water) सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। विटामिन-C से भरपूर नींबू हमें तरोताजा तो करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपको अस्पताल पहुंचा सकता है? जी हां, आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि गलत समय और गलत मात्रा में नींबू पानी पीना आपकी हड्डियों, दांतों और पेट के लिए 'जहर' समान हो सकता है। आइए, जानते हैं नींबू पानी के वे साइड इफेक्ट्स।