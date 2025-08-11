11 अगस्त 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Lemon Water Vs Methi Water: नींबू पानी और मेथी दाना पानी,किसे अपनाएं वजन घटाने के लिए?

Lemon Water Vs Methi Water: आजकल मोटापे से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और यह अस्वस्थ लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए कई लोग घरेलू नुस्खे अपनाने हैं जैसे नींबू पानी और मेथी पानी। लेकिन कौन सा ज्यादा प्रभावी है, आइए जानते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 11, 2025

Fenugreek and lemon water benefits फोटो सोर्स – Freepik

Lemon water vs Methi Water For Weight Loss: आजकल फिट और हेल्दी रहना हर किसी की चाहत है, लेकिन वहीं आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से लोगों में मोटापा बढ़ने के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोग डाइटिंग, योग, जिम सब कुछ करते हैं लेकिन असर न के बराबर दिखता है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि सही तरीका अपना रहे हैं या नहीं। लेकिन सच तो यह है कि वजन घटाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि सही खान-पान और छोटी-छोटी हेल्दी आदतें भी जरूरी हैं। इन्हीं में से दो बेहद लोकप्रिय हेल्दी ड्रिंक्स हैं नींबू पानी और मेथी पानी। दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन सवाल यह है कि वजन कम करने में इनमें से किसे अपनाना बेहतर होगा? आइए जानते हैं।

नींबू पानी (Lemon Water)

नींबू पानी ठंडा हो या गुनगुना, दोनों ही तरीकों से पिया जा सकता है। नींबू में विटामिन C, पोटैशियम और अन्य ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो न केवल शरीर को डिटॉक्स करते हैं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज करते हैं। नींबू पानी भूख को नियंत्रित करता है और शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से फैट बर्निंग प्रोसेस में तेजी आती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आधे नींबू का रस एक गिलास गुनगुने या ठंडे पानी में मिलाएं। चाहें तो स्वाद और फायदे बढ़ाने के लिए पुदीना पत्ता, अदरक का टुकड़ा या थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं।

मेथी पानी (Fenugreek water)

मेथी दाना प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है, जो डायबिटीज से लेकर पेट की समस्याओं तक में मददगार है। आजकल इसे वजन घटाने के लिए भी खूब अपनाया जा रहा है। मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर भूख कम करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ओवरईटिंग की संभावना घटती है। इसके अलावा, यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है और पेट की चर्बी कम करने में सहायक हो सकता है। इसे बनाने के लिए 10 ग्राम मेथी दाना रातभर दो कप गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट पानी को छानकर पिएं और चाहें तो भीगे हुए दाने भी चबा सकते हैं।

मेथी पानी या नींबू पानी, कौन है बेहतर? (Lemon water or methi water which is better)

नींबू पानी और मेथी पानी, इन दोनों के अपने-अपने फायदे हैं। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट रखकर फैट बर्निंग में मदद करता है, जबकि मेथी पानी भूख कम करके ओवरईटिंग पर कंट्रोल करता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। सुबह खाली पेट मेथी पानी पिएं और दिनभर नींबू पानी की चुस्कियां लें। इस तरह न केवल वजन घटाने में मदद मिलेगी, बल्कि पाचन, स्किन और ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

11 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / Lifestyle News / Lemon Water Vs Methi Water: नींबू पानी और मेथी दाना पानी,किसे अपनाएं वजन घटाने के लिए?

