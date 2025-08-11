Lemon Water Vs Methi Water: नींबू पानी और मेथी दाना पानी,किसे अपनाएं वजन घटाने के लिए?

Lemon water vs Methi Water For Weight Loss: आजकल फिट और हेल्दी रहना हर किसी की चाहत है, लेकिन वहीं आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से लोगों में मोटापा बढ़ने के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोग डाइटिंग, योग, जिम सब कुछ करते हैं लेकिन असर न के बराबर दिखता है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि सही तरीका अपना रहे हैं या नहीं। लेकिन सच तो यह है कि वजन घटाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि सही खान-पान और छोटी-छोटी हेल्दी आदतें भी जरूरी हैं। इन्हीं में से दो बेहद लोकप्रिय हेल्दी ड्रिंक्स हैं नींबू पानी और मेथी पानी। दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन सवाल यह है कि वजन कम करने में इनमें से किसे अपनाना बेहतर होगा? आइए जानते हैं।