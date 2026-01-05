किताबों के साथ उड़ान: यात्रियों को मोबाइल से हटकर किताबों से जुडऩे का मिलेगा अवसर

फाउंडेशन की ओर से 100 पुस्तकें भेंट

रोटरी की पूर्व अध्यक्ष रीता हांडा और डॉ. वीरेश हंडगी ने लाइब्रेरी के आइडिया, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी दी। डॉ. संगमेश हंडगी लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से 100 पुस्तकें ऑनरेरी प्रेसिडेंट गणपति गंगोली ने भेंट कीं, जबकि रोटरी क्लब के सदस्यों ने भी 100 पुस्तकें दान कीं। इस अवसर पर एयरपोर्ट अधिकारी बी.वी. प्रताप, माधवी भंडारी, दीपका पाटिल, नागराज शेट्टीघी, वासुकी संजी, राजेश्वरी वासुकी, संजना माहेश्वरी, आशा सलियाना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रोटरी सेंट्रल की अध्यक्ष अंजना बसनगौड़ा ने स्वागत भाषण दिया, सुनीता कल्लोली ने संबोधन किया और श्रावणी पवार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।