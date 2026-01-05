किताबों के साथ उड़ान: यात्रियों को मोबाइल से हटकर किताबों से जुडऩे का मिलेगा अवसर

हुब्बल्ली एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन करते विधायक महेश टेंगिनकाई।
मोबाइल छोड़ो, किताब पढ़ो का संदेश
उद्घाटन अवसर पर विधायक टेंगिनकाई ने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को अक्सर उड़ानों के इंतजार में घंटों समय बिताना पड़ता है। ऐसे में यह लाइब्रेरी यात्रियों को मोबाइल से हटकर किताबों से जुडऩे का अवसर देगी। उन्होंने कहा कि पढऩे से ज्ञान बढ़ता है, अच्छे विचार जन्म लेते हैं और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने मोबाइल छोड़ो, किताब पढ़ो का संदेश समाज में फैलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए फ्लाइब्रेरी के लिए 50 पुस्तकें दान करने की घोषणा भी की।
दक्षिण भारत की पहली एयरपोर्ट लाइब्रेरी, नई सोच की शुरुआत
मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण भंडारे ने कहा कि रोटरी क्लब शिक्षा और समाजसेवा से जुड़ी कई गतिविधियां लगातार संचालित करता रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि एयरपोर्ट पर स्थापित यह लाइब्रेरी देश-विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए ज्ञान का सेतु बनेगी।
नए टर्मिनल भवन में और अधिक सुविधाएं
एयरपोर्ट डायरेक्टर रूपेश कुमार ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली सेंट्रल और डॉ. संगमेश हंडगी लिटरेरी फाउंडेशन ने मिलकर इस अनोखे विचार को साकार किया है। उन्होंने कहा कि फ्लाइब्रेरी का यह कॉन्सेप्ट भारत में अपनी तरह का पहला है। कुछ तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई, लेकिन अब यह दक्षिण भारत की पहली एयरपोर्ट लाइब्रेरी बन चुकी है। भविष्य में नए टर्मिनल भवन में इसे और अधिक स्थान और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
फाउंडेशन की ओर से 100 पुस्तकें भेंट
रोटरी की पूर्व अध्यक्ष रीता हांडा और डॉ. वीरेश हंडगी ने लाइब्रेरी के आइडिया, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी दी। डॉ. संगमेश हंडगी लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से 100 पुस्तकें ऑनरेरी प्रेसिडेंट गणपति गंगोली ने भेंट कीं, जबकि रोटरी क्लब के सदस्यों ने भी 100 पुस्तकें दान कीं। इस अवसर पर एयरपोर्ट अधिकारी बी.वी. प्रताप, माधवी भंडारी, दीपका पाटिल, नागराज शेट्टीघी, वासुकी संजी, राजेश्वरी वासुकी, संजना माहेश्वरी, आशा सलियाना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रोटरी सेंट्रल की अध्यक्ष अंजना बसनगौड़ा ने स्वागत भाषण दिया, सुनीता कल्लोली ने संबोधन किया और श्रावणी पवार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
हुबली
कर्नाटक
