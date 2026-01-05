Side Effects of Green Peas: शाकाहारियों का प्रोटीन खजाना हरी मटर, लेकिन इन 5 लोगों के लिए हो सकता है खतरा

अगर आपकी किडनी कमजोर है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो हरी मटर आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मटर में प्यूरिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और गाउट या किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। गठिया के मरीजों को भी मटर सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित रहता है।