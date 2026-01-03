Green Peas Benefits: ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म और फिट रखने में हरी मटर क्यों है खास

Green Peas Nutrition| फोटो सोर्स -Freepik
Green Peas Benefits: ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और एनर्जेटिक बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, और इसके लिए डाइट का सही होना सबसे अहम है। सर्दियों में मिलने वाली फ्रेश हरी मटर न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी किसी सुपरफूड से कम नहीं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में हरी मटर को डाइट में शामिल करना क्यों फायदेमंद माना जाता है।
अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हरी मटर डाइट के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है।
हरी मटर में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मजबूत इम्यूनिटी सर्दी-खांसी और मौसमी संक्रमण से बचाव में कारगर हो सकती है।
हरी मटर में मौजूद सेलेनियम नामक तत्व जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में सहायक माना जाता है। नियमित रूप से मटर का सेवन करने से अर्थराइटिस की समस्या के खतरे को कम किया जा सकता है।
सर्दियों में अक्सर पाचन से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हरी मटर में भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।
ठंड के मौसम में वजन बढ़ना एक आम समस्या है। हरी मटर में कैलोरी कम और पोषण ज्यादा होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है। इसे डाइट में शामिल करने से ओवरईटिंग से बचा जा सकता है और वजन संतुलन में रहता है।
हरी मटर में पाए जाने वाले जरूरी पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर हार्ट से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती है।
हरी मटर आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद विटामिन A, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं और उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं से बचाव कर सकते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
