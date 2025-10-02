Lower Cholesterol : कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए कोलेस्ट्रॉल कम करने के आसान तरीके

Cardiologist Tips for Lower Cholesterol : आजकल की खराब लाइफ स्टाइल के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आम हो गई है और अक्सर लोग इसके लिए अपने जीन या परिवार को दोष देते हैं। लेकिन एक जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. शैलेश सिंह की राय कुछ और है। उनका सीधा कहना है आपका कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक्स के कारण हाई नहीं है। यह इसलिए हाई है क्योंकि आप खराब खाते हैं, हिलते-डुलते नहीं, और हर बार सोमवार से शुरू करूंगा’ कहकर टालते रहते हैं।