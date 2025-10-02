Lower Cholesterol : कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए कोलेस्ट्रॉल कम करने के आसान तरीके

How to Lower Cholesterol Naturally (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Cardiologist Tips for Lower Cholesterol : आजकल की खराब लाइफ स्टाइल के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आम हो गई है और अक्सर लोग इसके लिए अपने जीन या परिवार को दोष देते हैं। लेकिन एक जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. शैलेश सिंह की राय कुछ और है। उनका सीधा कहना है आपका कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक्स के कारण हाई नहीं है। यह इसलिए हाई है क्योंकि आप खराब खाते हैं, हिलते-डुलते नहीं, और हर बार सोमवार से शुरू करूंगा’ कहकर टालते रहते हैं।
डॉ. शैलेश सिंह का यह नजरिया भले ही सख्त हो, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों से मेल खाता है। उन्होंने तीन ऐसे सिद्ध और दोहराए जाने वाले बदलाव बताए हैं, जो ज्यादातर मरीजों की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं।
शरीर का वजन कम करना आपके फैट और शुगर को संभालने के तरीके को तुरंत बदल देता है। यह केवल एक छोटा-सा फायदा नहीं है,बल्कि इसके आंकड़े भी बड़े हैं:
सबसे बड़ा सुधार: शोध बताते हैं कि सिर्फ 10 किलो वजन कम करने से आपका खराब LDL कोलेस्ट्रॉल लगभग 7-9 mg/dL तक कम हो सकता है।
तेज शुरुआत: शरीर के कुल वजन का पहला 5-10 प्रतिशत हिस्सा घटाने से ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल में सबसे बड़ा सुधार होता है।
इसका सीधा अर्थ यह है कि मामूली लेकिन लगातार वजन घटाने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, और खान-पान, व्यायाम या दवा जैसी अन्य उपचारों का असर कई गुना ज़्यादा हो जाता है।
डॉ. शैलेश सिंह का दूसरा सुझाव साफ है: शराब और सिगरेट पूरी तरह से छोड़ दें। 'कम कर दूंगा' से काम नहीं चलेगा।
पूरी दुनिया के प्रमुख स्वास्थ्य संगठन अब इसी रुख पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और ग्लोबल हार्ट संगठनों ने हाल ही में जोर देकर कहा है कि समग्र स्वास्थ्य के लिए शराब की कोई सुरक्षित सीमा नहीं है। यहां तक कि थोड़ी मात्रा भी कैंसर और हृदय रोगों का खतरा बढ़ाती है।
दिल पर सीधा असर: शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एट्रियल फिब्रिलेशन (दिल की धड़कन की अनियमितता) जैसी लय की समस्याएं हो सकती हैं और हृदय की मांसपेशी की बीमारी (heart muscle disease) खराब हो सकती है।
सिगरेट का दोहरा वार: धूम्रपान सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही प्रभावित नहीं करता, यह अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, फैट को ले जाने वाले कणों (lipoprotein particles) को बिगाड़ता है, नसों की भीतरी परत को घायल करके एथेरोस्क्लेरोसिस (नसों में प्लाक जमना) को तेज करता है।
अच्छी बात यह है कि सिगरेट छोड़ने के कुछ ही समय बाद HDL में सुधार शुरू हो जाता है, और अगले कुछ सालों में हार्ट डिजीज का खतरा काफी कम हो जाता है।
व्यायाम आपके लैब रिपोर्ट के नंबरों में भले ही मामूली बदलाव लाए, लेकिन परिणाम के मामले में यह एक बड़ा विजेता है।
छोटे-छोटे बदलाव:
एरोबिक व्यायाम (दौड़ना, तैरना) से LDL थोड़ा कम होता है और HDL थोड़ा बढ़ता है।
एरोबिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग (वजन उठाना) को मिलाने से ट्राइग्लिसराइड्स और HDL में सबसे बड़ा सुधार आता है।
असली फायदा (Value Addition): व्यायाम का वास्तविक लाभ सिर्फ कुछ mg/dL कोलेस्ट्रॉल कम करना नहीं है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, रक्त वाहिकाओं के कार्य को सुधारता है, सूजन (inflammation) को कम करता है, इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करता है, और समग्र कार्डियोवैस्कुलर खतरे को कम करता है।
उच्च कोलेस्ट्रॉल से निपटने का रास्ता आपकी लाइफ स्टाइल से होकर गुजरता है, न कि केवल दवाओं से। वजन कम करें, सभी प्रकार के नशे से बचें और लगातार सक्रिय रहें। अगर आपका डॉक्टर दवा शुरू करने को कहे, तो ये तीनों बदलाव दवा को भी बेहतर काम करने में मदद करेंगे। आज से ही इन तीन सरल और सिद्ध बदलावों को अपनाएं और अपने दिल को एक नया जीवन दें।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
