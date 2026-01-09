Exercise for Diabetes: डायबिटीज की दवा से भी तेज असर! बस रोज 30 मिनट ऐसे चलें, खुद गिर जाएगा शुगर लेवल

रोजाना 30 मिनट तेज चाल से चलने से शरीर ब्लड में मौजूद शुगर को अच्छे से इस्तेमाल करता है। इससे टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों का HbA1c लेवल 3 महीने में 0.5 से 1% तक कम हो सकता है। चलने से पेट की चर्बी घटती है, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। चलते समय इतनी स्पीड रखें कि आप बात तो कर सकें लेकिन गाना न गा पाएं। दिन में 8–10 हजार कदम चलना फायदेमंद होता है। हफ्ते में 2 दिन सीढ़ियां या हल्की चढ़ाई शामिल करने से शुगर और तेजी से कंट्रोल होती है। खाने के बाद थोड़ी देर टहलना भी बहुत लाभ देता है।