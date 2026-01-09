9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Exercise for Diabetes: डायबिटीज की दवा से भी तेज असर! बस रोज 30 मिनट ऐसे चलें, खुद गिर जाएगा शुगर लेवल

Exercise for Diabetes: डायबिटीज, हाई बीपी और दिल की सेहत के लिए रोजाना वॉक, योग और हल्की एक्सरसाइज क्यों है जरूरी? जानिए आसान और असरदार तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 09, 2026

Exercise for Diabetes

Exercise for Diabetes (photo- gemini ai)

Exercise for Diabetes: डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं में एक्सरसाइज किसी दवा से कम नहीं है। रोज थोड़ा-सा चलना, योग करना या हल्की कसरत करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, बीपी कम होता है और दिल मजबूत बनता है। इसके लिए न जिम की जरूरत है और न ही महंगे उपकरणों की।

ब्लड शुगर के लिए सबसे आसान उपाय तेज चलना

रोजाना 30 मिनट तेज चाल से चलने से शरीर ब्लड में मौजूद शुगर को अच्छे से इस्तेमाल करता है। इससे टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों का HbA1c लेवल 3 महीने में 0.5 से 1% तक कम हो सकता है। चलने से पेट की चर्बी घटती है, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। चलते समय इतनी स्पीड रखें कि आप बात तो कर सकें लेकिन गाना न गा पाएं। दिन में 8–10 हजार कदम चलना फायदेमंद होता है। हफ्ते में 2 दिन सीढ़ियां या हल्की चढ़ाई शामिल करने से शुगर और तेजी से कंट्रोल होती है। खाने के बाद थोड़ी देर टहलना भी बहुत लाभ देता है।

योग से प्राकृतिक तरीके से घटता है ब्लड प्रेशर

योगासन जैसे बालासन, भुजंगासन और लेग्स-अप-द-वॉल पोज अगर रोज 10-15 मिनट किए जाएं तो 8 हफ्तों में सिस्टोलिक बीपी 10-15 पॉइंट तक कम हो सकता है। योग के साथ गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है, नसें रिलैक्स होती हैं और दिल की धड़कन संतुलित रहती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर लचीला होता है और पेट की चर्बी कम होती है, जो हाई बीपी का बड़ा कारण होती है। योग सुबह या शाम खाली पेट करना सबसे अच्छा रहता है।

हल्की ताकत वाली एक्सरसाइज दिल को देती है सुरक्षा

हफ्ते में 2 दिन स्क्वैट्स, वॉल पुश-अप्स और प्लैंक जैसी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मजबूत मसल्स ब्लड शुगर को जल्दी इस्तेमाल करती हैं, जिससे दिल पर दबाव कम पड़ता है। इससे खराब कोलेस्ट्रॉल घटता है और कमर का साइज भी कम होता है। शुरुआत में 10-10 रिपीटेशन काफी हैं।

HIIT और स्विमिंग भी हैं अच्छे विकल्प

20 मिनट की HIIT एक्सरसाइज या हफ्ते में 3 दिन 45 मिनट तैराकी करने से ब्लड शुगर, बीपी और दिल की चर्बी में अच्छी कमी आती है। तैराकी खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके घुटनों में दर्द है।

रोज की आदतें बनाएं एक्सरसाइज का हिस्सा

सुबह धूप में 10 मिनट टहलें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, खाने के बाद थोड़ा चलें। सबसे जरूरी बात है। नियमित रहना। रोज थोड़ा करना, कभी-कभी ज्यादा करने से कहीं बेहतर है।

ये भी पढ़ें

डायबिटीज से बचना है तो अभी बदलें अपनी थाली! डॉक्टर ने बताये Diabetes फ्री रहने के 5 डाइट टिप्स
स्वास्थ्य
Diabetes Prevention Diet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 09:31 am

Hindi News / Health / Exercise for Diabetes: डायबिटीज की दवा से भी तेज असर! बस रोज 30 मिनट ऐसे चलें, खुद गिर जाएगा शुगर लेवल

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Typhoid Outbreak: गांधीनगर में मियादी बुखार का कहर! 150 लोग अस्पताल में भर्ती, 70 सक्रिय

Typhoid Outbreak
स्वास्थ्य

चुपके से Cancer को खत्म कर रही है आपकी शुगर की दवा? जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

Metformin and Cancer
स्वास्थ्य

Hepatitis E Vaccine India: भारत में लॉन्च हुई नयी हेपेटाइटिस E वैक्सीन, अभी जानें इसकी कीमत और किस उम्र के लोगों को लगेगी?

Hepatitis E Vaccine India
स्वास्थ्य

Cancer Treatment: 55 साल पुराने राज से अब खत्म होगा जानलेवा ब्रेन कैंसर! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Cancer Treatment
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है? तो आज ही घर लाएं यह फल! एक्सपर्ट से जानें इस अनोखे फल की कैंसर से दुश्मनी

Cancer prevention
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.