लाइफस्टाइल

Cold Wave Alert 2025: शीतलहर में सेहत की ढाल बनेगी ये हेल्दी डाइट, ठंड से मिलेगी अंदरूनी गर्माहट

Cold Wave Alert 2025: उत्तर भारत समेत कई इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप बढ़ रहा है। कड़ाके की ठंड में सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं, बल्कि सही खानपान भी शरीर को बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में कुछ हेल्दी फूड्स शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, इम्युनिटी मजबूत [&hellip;]

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 26, 2025

Foods to stay warm in winter, Winter superfoods in India, Immunity boosting foods for cold,

Foods to stay warm in winter|फोटो सोर्स –Gemini

Cold Wave Alert 2025: उत्तर भारत समेत कई इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप बढ़ रहा है। कड़ाके की ठंड में सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं, बल्कि सही खानपान भी शरीर को बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में कुछ हेल्दी फूड्स शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, इम्युनिटी मजबूत करते हैं और ठंड के प्रकोप से होने वाली थकान और कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप भी इस सर्द मौसम में स्वस्थ और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो इन फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करें।

सर्दियों में सुपरफूड्स के फायदे

सर्दियों में सही सुपरफूड्स का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा कम होता है। साथ ही ये खाद्य पदार्थ शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर ठंड के असर को भी कम करते हैं।

Winter Healthy Tips: सर्दियों में क्या खाएं

विटामिन C से भरपूर आहार

सर्दियों में सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। संतरा, आंवला, नींबू और अमरूद को रोजमर्रा की डाइट में शामिल करें।

रागी दलिया या रागी सूप

रागी की तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए यह ठंड के मौसम में बेहद फायदेमंद है।घर पर आसान तरीका बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच रागी का आटा, 2 कप पानी, स्वादानुसार गुड़ और थोड़ा दूध लें। धीमी आंच पर पकाएं। दलिया तैयार होने पर गुड़ और दूध डालकर 1 मिनट और पकाएं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ देर तक गर्म रखता है।

लहसुन का दूध

लहसुन प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और ठंड में जुकाम से बचाव करता है।1 कप दूध में आधा कप पानी, 2–3 कुचली हुई लहसुन की कलियां, थोड़ा हल्दी और स्वादानुसार गुड़ या शहद डालकर उबालें। रात को गर्म-गर्म पीना फायदेमंद रहता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों का साग जैसी सब्जियां सर्दियों में शरीर को ताकत देती हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, C और फाइबर भरपूर होता है, जो जोड़ों के दर्द, कमजोरी और एनीमिया से बचाव करता है।

संतरे की स्मूदी

एक कप ताजा संतरे के रस में थोड़ा शहद मिलाकर स्मूदी बनाएं। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। सर्दियों में होने वाले इंफेक्शन से लड़ने के लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक है।

हल्दी वाला दूध

रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में चौथाई चम्मच हल्दी मिलाकर पीना बेहद लाभकारी है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करता है और सर्दी-खांसी से राहत देता है।

Food Not Eat In Winter: सर्दियों में क्या न खाएं

बहुत ठंडी चीजें– फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम या ठंडे ड्रिंक्स से बचें।
ज्यादा तली-भुनी चीजें – ये पाचन बिगाड़ सकती हैं और सुस्ती बढ़ाती हैं।
ज्यादा चीनी – अत्यधिक मीठा खाने से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।
रिफाइंड और जंक फूड – पिज्जा, बर्गर, पैकेज्ड स्नैक्स शरीर को पोषण नहीं देते।
खाली पेट चाय या कॉफी – इससे एसिडिटी और ठंड का असर बढ़ सकता है।

Winter Foods: सर्दियां शुरू होने से पहले अपनी डाइट में शामिल करें ये 6 एनर्जी बूस्टर सुपरफूड्स
लाइफस्टाइल
winter diet plan for health, superfoods for cold weather, winter health tips,

Healthy Lifestyle

Updated on:

26 Dec 2025 01:19 pm

Published on:

26 Dec 2025 12:01 pm

Hindi News / Lifestyle News / Cold Wave Alert 2025: शीतलहर में सेहत की ढाल बनेगी ये हेल्दी डाइट, ठंड से मिलेगी अंदरूनी गर्माहट

