Cold Wave Alert 2025: शीतलहर में सेहत की ढाल बनेगी ये हेल्दी डाइट, ठंड से मिलेगी अंदरूनी गर्माहट

Cold Wave Alert 2025: उत्तर भारत समेत कई इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप बढ़ रहा है। कड़ाके की ठंड में सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं, बल्कि सही खानपान भी शरीर को बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में कुछ हेल्दी फूड्स शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, इम्युनिटी मजबूत करते हैं और ठंड के प्रकोप से होने वाली थकान और कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप भी इस सर्द मौसम में स्वस्थ और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो इन फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करें।