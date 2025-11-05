Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Winter Foods: सर्दियां शुरू होने से पहले अपनी डाइट में शामिल करें ये 6 एनर्जी बूस्टर सुपरफूड्स

Winter Foods: सर्दियां शुरू होते ही ठंडी हवाएं शरीर की एनर्जी को धीरे-धीरे कम करने लगती हैं। ऐसे मौसम में शरीर को गर्माहट और ताकत देने के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 05, 2025

winter diet plan for health, superfoods for cold weather, winter health tips,

Foods that keep you warm in winter|फोटो सोर्स – Freepik

Winter Foods:सर्दियां शुरू होते ही ठंडी हवाएं शरीर की एनर्जी को धीरे-धीरे कम करने लगती हैं। ऐसे मौसम में शरीर को गर्माहट और ताकत देने के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी सर्दियों के मौसम में खुद को एक्टिव, फिट और एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ ऐसे सुपरफूड्स जरूर शामिल करें जो नेचुरली आपकी इम्युनिटी को मजबूत करने के साथ-साथ बॉडी को एनर्जी भी दें। आइए जानते हैं सर्दियां शुरू होने से पहले कौन से हैं वो 6 एनर्जी बूस्टर सुपरफूड्स जो आपको पूरे सीजन हेल्दी रख सकते हैं।

बादाम और अखरोट

ये ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं। रोजाना 4-5 बादाम और 2 अखरोट खाने से शरीर को गर्माहट और लंबी एनर्जी मिल सकती है।

हल्दी


हल्दी में करक्यूमिन नाम का जादुई तत्व होता है, जो शरीर की अंदरूनी जलन को शांत करता है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। सर्दियों में ये बैक्टीरिया को दूर रखती है। बस रात को गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर पी लें या फिर सब्जी-दाल में छौंक लगाते वक्त डाल दें।

आंवला


सर्दियों का असली सुपरस्टार है आंवला। इसमें नींबू से कहीं ज्यादा विटामिन सी भरा होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और फ्री रैडिकल्स से लड़ता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीएं, या मुरब्बा-चटनी बनाकर चटखारे लें। कैंडी भी चल जाएगी।

तुलसी


तुलसी के पत्ते वायरस-बैक्टीरिया को भगाने में माहिर हैं। ये फेफड़ों को ताकत देती है और गले की खराश दूर रखती है। सुबह तुलसी की चाय या काढ़ा पी लें सांसें भी साफ रहेंगी।

घी


घी के हेल्दी फैट्स सर्दी में बॉडी को इंसुलेशन देते हैं। ये एनर्जी का स्थायी स्रोत है और स्किन-हेयर को चमकदार बनाता है। डाइटिशियन शिवाली गुप्ता कहती हैं रोज एक चम्मच घी काफी है। रोटी पर लगाएं, खिचड़ी में मिलाएं या पराठे में डालें।

अदरक


अदरक शरीर को अंदर से गरमाता है, पेट को दुरुस्त रखता है और दर्द-सूजन को कम करता है। सर्दी-जुकाम से बचना हो तो अदरक की चाय या शहद के साथ इसका रस लें। काढ़े में भी डाल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा
लाइफस्टाइल
benefits of garlic in winter, how to eat garlic for immunity,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 02:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Foods: सर्दियां शुरू होने से पहले अपनी डाइट में शामिल करें ये 6 एनर्जी बूस्टर सुपरफूड्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Dark Chocolate In Winter: सर्दी-जुकाम से बचाती है डार्क चॉकलेट, जानिए सर्दियों में इसको खाने के सेहतमंद फायदे

benefits of dark chocolate in winter, dark chocolate for immunity, eating dark chocolate in cold weather,
लाइफस्टाइल

Healthy Egg Combinations: अंडे के साथ खाएं ये 5 फूड्स, हेल्थ, स्किन और हेयर के लिए कमाल का कॉम्बिनेशन!

Healthy Egg Combinations
लाइफस्टाइल

Skin Detox Drink: अंजीर का पानी कर सकता है स्किन को क्लीन और ब्राइट, बस ऐसे करें सेवन

fig water benefits for skin, fig water for glowing skin, anjeer water for skin,
लाइफस्टाइल

Virat Kohli Diet Plan: फिटनेस के दीवाने विराट की थाली में नहीं मिलता तला हुआ खाना, 90% बॉयल्ड और स्टीम्ड फूड्स

Virat Kohli diet plan,Virat Kohli fitness secrets,Virat Kohli food habits,
लाइफस्टाइल

Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

tips for drinking tea in winter, Hot tea benefits during cold weather, Winter wellness drinks,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.