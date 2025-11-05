Winter Foods: सर्दियां शुरू होने से पहले अपनी डाइट में शामिल करें ये 6 एनर्जी बूस्टर सुपरफूड्स

Foods that keep you warm in winter|फोटो सोर्स – Freepik
Winter Foods:सर्दियां शुरू होते ही ठंडी हवाएं शरीर की एनर्जी को धीरे-धीरे कम करने लगती हैं। ऐसे मौसम में शरीर को गर्माहट और ताकत देने के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी सर्दियों के मौसम में खुद को एक्टिव, फिट और एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ ऐसे सुपरफूड्स जरूर शामिल करें जो नेचुरली आपकी इम्युनिटी को मजबूत करने के साथ-साथ बॉडी को एनर्जी भी दें। आइए जानते हैं सर्दियां शुरू होने से पहले कौन से हैं वो 6 एनर्जी बूस्टर सुपरफूड्स जो आपको पूरे सीजन हेल्दी रख सकते हैं।
ये ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं। रोजाना 4-5 बादाम और 2 अखरोट खाने से शरीर को गर्माहट और लंबी एनर्जी मिल सकती है।
हल्दी में करक्यूमिन नाम का जादुई तत्व होता है, जो शरीर की अंदरूनी जलन को शांत करता है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। सर्दियों में ये बैक्टीरिया को दूर रखती है। बस रात को गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर पी लें या फिर सब्जी-दाल में छौंक लगाते वक्त डाल दें।
सर्दियों का असली सुपरस्टार है आंवला। इसमें नींबू से कहीं ज्यादा विटामिन सी भरा होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और फ्री रैडिकल्स से लड़ता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीएं, या मुरब्बा-चटनी बनाकर चटखारे लें। कैंडी भी चल जाएगी।
तुलसी के पत्ते वायरस-बैक्टीरिया को भगाने में माहिर हैं। ये फेफड़ों को ताकत देती है और गले की खराश दूर रखती है। सुबह तुलसी की चाय या काढ़ा पी लें सांसें भी साफ रहेंगी।
घी के हेल्दी फैट्स सर्दी में बॉडी को इंसुलेशन देते हैं। ये एनर्जी का स्थायी स्रोत है और स्किन-हेयर को चमकदार बनाता है। डाइटिशियन शिवाली गुप्ता कहती हैं रोज एक चम्मच घी काफी है। रोटी पर लगाएं, खिचड़ी में मिलाएं या पराठे में डालें।
अदरक शरीर को अंदर से गरमाता है, पेट को दुरुस्त रखता है और दर्द-सूजन को कम करता है। सर्दी-जुकाम से बचना हो तो अदरक की चाय या शहद के साथ इसका रस लें। काढ़े में भी डाल सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य