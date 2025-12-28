28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

“अलमारी भरी, फिर भी पहनने को कुछ नहीं, फास्ट फैशन बना धरती के लिए खतरा”

बदलती जीवनशैली, ऑनलाइन सेल और फैशन ट्रेंड ने जरूरत से ज्यादा खरीदारी की आदत को बढ़ावा दिया है, जिसका असर अलमारी से लेकर धरती तक दिख रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 28, 2025

AI generated image

AI Generated Image

अलमारी खोलते ही कपड़ों का अंबार सामने होता है, फिर भी मन कहता है…पहनने को कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हमारी बदलती जीवनशैली का आईना बन चुका है। चमचमाते मॉल, हर पल बदलते फैशन ट्रेंड और ऑनलाइन सेल की चकाचौंध ने हमें जरूरत से कहीं ज्यादा खरीदना सिखा दिया है।

कपड़े अब सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहे, वे हमारी पहचान, हमारी सोशल इमेज बन गए हैं। इसी कारण एक तरफ घरों में कपड़े रखने की जगह कम पड़ रही है, तो दूसरी तरफ धरती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। कपड़ों के उत्पादन में बेहिसाब पानी, रसायन और ऊर्जा खर्च हो रही है, जिसकी कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के मुताबिक, लोग पंद्रह साल पहले की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं। खास बात है कि इनमें से कई कपड़े कभी पहने ही नहीं जाते है।

बिना सोचे-समझे खरीददारी…पर्यावरण पर संकट

लोग मॉल या ऑनलाइन जाते हैं और बिना सोचे-समझे कपड़े खरीद लेते हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं होती। इसे इंपल्स बाइंग कहते हैं, जो आदत बन जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम आदतें नहीं बदलेंगे, तो पर्यावरणीय संकट बढ़ेगा। भारत में फास्ट फैशन इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है और इसके उत्पादन से पानी की बर्बादी और प्रदूषण हो रहा है।

ये है हमारी स्थिति (फैशन फॉर गुड रिपोर्ट के अनुसार)

  • भारत हर साल 7793 किलो टन टेक्सटाइल कचरा पैदा करता है, जो वैश्विक कचरे का करीब 8.5 प्रतिशत है।
  • भारत में फास्ट फैशन बाजार 2025 में 13.48 अरब डॉलर का है, जो 2032 तक 39.74 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है।
  • भारतीय महिलाओं की अलमारी में औसतन 120 कपड़े होते हैं, जिनमें से 80% का उपयोग नहीं के बराबर होता है।

यह है दुनिया की स्थिति (वाईफाई टैलेंट रिपोर्ट के अनुसार)

  • 10 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए फैशन उद्योग जिम्मेदार।
  • 92 मिलियन टन कपड़े हर साल कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं।
  • 2,700 लीटर पानी की खपत होती है एक कॉटन टी-शर्ट बनाने में।
  • 80 प्रतिशत कपड़े रखे रह जाते हैं। वे नियमित रूप से नहीं पहने जाते।
  • 1 प्रतिशत से भी कम कपड़े हो पाते हैं री-साइकिल।

फैशन के खिलाफ भी हुए हैं आंदोलन

लंदन में कैटवॉक प्रोटेस्ट

  • 2019 में लंदन में पर्यावरण समूह एक्स्टिंक्शन रेबेलियन ने 'डिस्पोजेबल फैशन' के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका संदेश था, 'कम खरीदें, ज्यादा संभालें'।

ग्रीनपीस का बर्लिन प्रदर्शन

  • फरवरी, 2024 में ग्रीनपीस ने बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने फैशन ब्रांड्स की ओर से अफ्रीका में कपड़ा-कचरा फेंके जाने के विरोध में विशाल ढेर लगाकर प्रदर्शन किया।

इटली में श्रमिकों का प्रदर्शन

  • अक्टूबर, 2024 में इटली में चमड़ा श्रमिकों ने बेहतर कार्य परिस्थितियों और उचित वेतन को लेकर प्रदर्शन किया। यह बताता है कि फैशन उद्योग का संकट पर्यावरण तक सीमित नहीं, मानव श्रम व सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 03:40 am

Hindi News / Lifestyle News / “अलमारी भरी, फिर भी पहनने को कुछ नहीं, फास्ट फैशन बना धरती के लिए खतरा”

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

हॉस्पिटल इवेंट में नीता अंबानी का सादगी भरा अंदाज, करोड़ों के हीरों से ज्यादा उनके 'पर्ल नेकलेस' की हो रही है चर्चा

Hand-painted Lord Shrinathji jewelry, Elegant Nita Ambani style, Nita Ambani spiritual necklace
लाइफस्टाइल

इस न्यू ईयर पार्टी में मेहमानों को सर्व करें ये 5 क्लासी मॉकटेल्स

New Year Eve Mocktail Ideas, new year eve mocktail recipe, new years eve non alcoholic drinks, easy party drinks non alcoholic, list of non alcoholic drinks.
लाइफस्टाइल

समीरा रेड्डी की फेवरेट केले के फूल की हेल्दी डिश

Banana flower benefits for periods, Healthy Indian diet for hormone balance,
लाइफस्टाइल

'B' अक्षर से शुरू होने वाले लड़कों और लड़कियों के सबसे ट्रेंडी बेबी नेम्स।

nature inspired baby girl names, Modern Hindi Names, Meaningful Baby Names, B Letter Baby Names Hindu, B Letter Baby Names Modern, Baby Names, Indian Baby Names
लाइफस्टाइल

प्रोटीन पाउडर नहीं, ये फूड है सबसे हेल्दी विकल्प , फिटनेस ट्रेनर ने खोला राज

Tamannaah Bhatia workout, Tamannaah Bhatia fitness routine, Tamannaah Bhatia health tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.