Nature Inspired Baby Names: अर्णव से आव्या तक… प्रकृति की खूबसूरती समेटे हैं ये नाम, देखें ट्रेंडिंग लिस्ट

Nature Inspired Baby Names: क्या आप भी अपने बच्चे के लिए वही घिसे-पिटे और पुराने जमाने के नाम सुनकर बोर हो चुके हैं? इसलिए आज के मॉडर्न पेरेंट्स भारी-भरकम नहीं, बल्कि ऐसी वाइब वाले नाम ढूंढ रहे हैं जो उनके बच्चे को भीड़ में सबसे अलग दिखाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम सुनने में फ्रेश लगें और उसकी पर्सनालिटी में नेचर की ताजगी झलके, तो ये 'नेचर इंस्पायर्ड' नामों की लिस्ट खास आपके जैसे ट्रेंडी पेरेंट्स के लिए हैं।