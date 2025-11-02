Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

Garlic In Winter: आगरा में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, और ऐसे में जुकाम-जुकाम का मौसम भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ठंड के मौसम में लहसुन का सेवन आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है? आइए जानते हैं, सर्दियों में लौंग खाने के कुछ खास फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 02, 2025

benefits of garlic in winter, how to eat garlic for immunity,

Raw garlic health benefits|फोटो सोर्स – Freepik

Garlic In Winter: ठंड का मौसम आते ही सर्दी-जुकाम, गले में खराश और थकान जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग दवाओं और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रसोई में झांकें, तो एक ऐसी चीज मिलेगी जो इन सबका इलाज खुद में समेटे है लहसुन।जी हां, रोजाना खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां खाना न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।

प्राचीन नुस्खा, आधुनिक असर

आयुर्वेद में लहसुन को “प्राकृतिक एंटीबायोटिक” कहा गया है। इसमें मौजूद अलिसिन नामक तत्व बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में बेहद कारगर होता है। यही वजह है कि सर्दी-जुकाम या फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों में लहसुन का सेवन तुरंत राहत देता है।

कैसे बढ़ाता है इम्यूनिटी

कच्चा लहसुन शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं (white blood cells) की सक्रियता बढ़ाता है, जिससे शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत मिलती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, उनके लिए यह एक सरल और असरदार घरेलू उपाय है।

दिल और ब्लड प्रेशर का रखवाला

लहसुन सिर्फ सर्दी-जुकाम तक सीमित नहीं है। यह दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का स्तर घटता है। इसीलिए कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे “नेचुरल हार्ट टॉनिक” कहते हैं।

पाचन संबंधी परेशानी

सर्दियों के मौसम में पेट फूलना, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में लहसुन फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मदद करते हैं।

कैसे करें सेवन

सुबह खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना सबसे असरदार माना जाता है। अगर इसका स्वाद तेज लगता है, तो इसे शहद के साथ लिया जा सकता है। ध्यान रखें, अधिक मात्रा में सेवन करने से जलन या गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है।

ये भी पढ़ें

इस शहर को कहते हैं “लहसुन का शहर”, जान लें इसके पीछे का कारण
शिक्षा
Garlic City In India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Pushkar Mela 2025: ऊंटों का मेला, संस्कृति का मेला…राजस्थान का दिल कहलाने वाला पुष्कर मेला 2025, इस बार क्या रहेगा स्पेशल?

पुष्कर मेला 2025, Pushkar Fair 2025, Pushkar Animal Fair,
लाइफस्टाइल

WWE स्टार Rinku Singh Rajput ने छोड़ी फेम की दुनिया, बने प्रेमानंद महाराज के शिष्य, जानिए करोड़ों कमाने वाले की जीवन कहानी

Rinku Singh,WWE,Premanand Ji Maharaj,Million Dollar Arm,
लाइफस्टाइल

Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

Dandruff Remedies, Dandruff Home Remedies, tips to avoid dandruff in winter,
लाइफस्टाइल

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

Shah Rukh Khan Birthday, 5 iconic looks of the King in films, which are still a super cool trend even today
लाइफस्टाइल

5 Sleep Profiles : वैज्ञानिकों ने खोजा सोने का ये 5 ‘तरीका’, आप किस कैटेगरी के हैं और क्या है इसका मतलब

5 Sleep Profiles
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.