Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

Raw garlic health benefits|फोटो सोर्स – Freepik
Garlic In Winter: ठंड का मौसम आते ही सर्दी-जुकाम, गले में खराश और थकान जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग दवाओं और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रसोई में झांकें, तो एक ऐसी चीज मिलेगी जो इन सबका इलाज खुद में समेटे है लहसुन।जी हां, रोजाना खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां खाना न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
आयुर्वेद में लहसुन को “प्राकृतिक एंटीबायोटिक” कहा गया है। इसमें मौजूद अलिसिन नामक तत्व बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में बेहद कारगर होता है। यही वजह है कि सर्दी-जुकाम या फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों में लहसुन का सेवन तुरंत राहत देता है।
कच्चा लहसुन शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं (white blood cells) की सक्रियता बढ़ाता है, जिससे शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत मिलती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, उनके लिए यह एक सरल और असरदार घरेलू उपाय है।
लहसुन सिर्फ सर्दी-जुकाम तक सीमित नहीं है। यह दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का स्तर घटता है। इसीलिए कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे “नेचुरल हार्ट टॉनिक” कहते हैं।
सर्दियों के मौसम में पेट फूलना, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में लहसुन फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मदद करते हैं।
सुबह खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना सबसे असरदार माना जाता है। अगर इसका स्वाद तेज लगता है, तो इसे शहद के साथ लिया जा सकता है। ध्यान रखें, अधिक मात्रा में सेवन करने से जलन या गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य