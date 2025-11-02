Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

Garlic In Winter: ठंड का मौसम आते ही सर्दी-जुकाम, गले में खराश और थकान जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग दवाओं और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रसोई में झांकें, तो एक ऐसी चीज मिलेगी जो इन सबका इलाज खुद में समेटे है लहसुन।जी हां, रोजाना खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां खाना न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।