इस शहर को कहते हैं “लहसुन का शहर”, जान लें इसके पीछे का कारण

मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला देशभर में लहसुन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां की उपज इतनी अधिक और गुणवत्तापूर्ण होती है कि इसे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है। इसी कारण से मंदसौर को लोग आमतौर पर “लहसुन का शहर” कहकर पुकारते हैं। मंदसौर में लहसुन की खेती कोई नई बात नहीं है। यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। यहां की मिट्टी और जलवायु लहसुन की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। किसानों ने धीरे-धीरे पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक अपनाई, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ गए।