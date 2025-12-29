29 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिक्षा

RRB Level 1 Recruitment 2026: रेलवे में 10वीं पास के लिए 22,000 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलेरी

Railway Recruitment Board: रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका! रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने लेवल-1 के 22 हजार पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। 21 जनवरी, 2026 से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 29, 2025

RRB Level 1 Recruitment 2025

RRB Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)

RRB Level 1 Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने लेवल-1 के 22,000 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। बोर्ड ने साफ किया है कि, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड पर ही स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के मुताबिक, इन पदों के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस 21 जनवरी, 2026 से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी, 2026 रात 11:59 बजे तक रखी गई है। फिलहाल यह एक शॉर्ट नोटिस है, फुल नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

RRB Level 1 Recruitment 2025: एलिजीबिलिटी आयु-सीमा और सैलेरी

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल (10वीं) की डिग्री और ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अन्य जरूरी योग्यता की जानकारी फाइनल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इस शॉर्ट नोटिस के मुताबिक, लेवल-1 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) के अलग-अलग पदों पर करीब 22,000 भर्तियां की जानी हैं। इन पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स का शुरुआती वेतन 18,000 रुपये होगा।

RRB Recruitment Notification: आधार कार्ड को लेकर सख्त निर्देश

बोर्ड ने उम्मीदवारों को खास हिदायत दी है कि, वे अप्लाई करने से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कर लें। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आधार कार्ड की जानकारी और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में दर्ज नाम व जन्मतिथि मिसमैच्ड नही होनी चाहिए। यदि डिटेल्स में कुछ बदलाव पाया गया, तो अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है।

Published on:

29 Dec 2025 11:25 pm

Hindi News / Education News / RRB Level 1 Recruitment 2026: रेलवे में 10वीं पास के लिए 22,000 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलेरी

