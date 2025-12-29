RRB Level 1 Recruitment 2026: रेलवे में 10वीं पास के लिए 22,000 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलेरी

RRB Level 1 Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने लेवल-1 के 22,000 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। बोर्ड ने साफ किया है कि, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड पर ही स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के मुताबिक, इन पदों के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस 21 जनवरी, 2026 से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी, 2026 रात 11:59 बजे तक रखी गई है। फिलहाल यह एक शॉर्ट नोटिस है, फुल नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।