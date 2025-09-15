Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Garlic Side Effects: खाली पेट लहसुन खाने से हो सकता है शरीर को ये 5 नुकसान

Garlic Side Effects: आयुर्वेद में भी लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक और इम्युनिटी बूस्टर माना गया है। लेकिन कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। बिल्कुल वैसे ही, अगर लहसुन का सेवन सही समय और सही मात्रा में न किया जाए, तो यह फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 15, 2025

side effects of garlic on empty stomach, how to eat garlic on empty stomach,
Harmful effects of garlic|फोटो सोर्स – Freepik

Garlic Side Effects: लहसुन भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में भी लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक और इम्युनिटी बूस्टर माना गया है। लेकिन कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। बिल्कुल वैसे ही, अगर लहसुन का सेवन सही समय और सही मात्रा में न किया जाए, तो यह फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। खासकर सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कई बार शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है।

पेट में जलन और गैस की समस्या

लहसुन का नेचर काफी गर्म होता है। अगर इसे खाली पेट खाया जाए तो यह पेट की आंतों में जलन, एसिडिटी और गैस पैदा कर सकता है। जिन लोगों को पहले से ही पेट में अल्सर या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उनके लिए यह और ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकता है।

ये भी पढ़ें

Right Time to Eat Seeds : चिया, अलसी, तिल और कद्दू के बीज खाने का सही समय क्या है? डायटीशियन से जानिए
Patrika Special News
Chia flaxseed Sesame and Pumpkin Seeds Benefits

ब्लड प्रेशर लेवल गिर सकता है

लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। लेकिन खाली पेट इसका सेवन करने से कई बार ब्लड प्रेशर लेवल अचानक बहुत नीचे गिर सकता है। इससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है।

मुंह और सांस की दुर्गंध

लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शरीर में काफी देर तक रहते हैं। खाली पेट खाने पर यह जल्दी से अवशोषित होकर सांस की बदबू और मुंह से तीखी गंध का कारण बन सकते हैं। यह कई बार सामाजिक असहजता भी पैदा कर देता है।

लिवर और किडनी पर असर

लहसुन में मौजूद कुछ सक्रिय तत्व ज्यादा मात्रा में जाने पर लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली पर दबाव डाल सकते हैं। खाली पेट सेवन करने से यह असर तेज हो सकता है, जिससे लंबे समय तक इन अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

त्वचा पर रैशेज और एलर्जी

कुछ लोगों के लिए लहसुन खाने से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। खाली पेट खाने पर इसकी संभावना और बढ़ जाती है। इससे त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, जलन या सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Lemon Water Vs Methi Water: नींबू पानी और मेथी दाना पानी,किसे अपनाएं वजन घटाने के लिए?
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Sept 2025 04:22 pm

Hindi News / Lifestyle News / Garlic Side Effects: खाली पेट लहसुन खाने से हो सकता है शरीर को ये 5 नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.