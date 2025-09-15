Garlic Side Effects: खाली पेट लहसुन खाने से हो सकता है शरीर को ये 5 नुकसान

Garlic Side Effects: लहसुन भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में भी लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक और इम्युनिटी बूस्टर माना गया है। लेकिन कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। बिल्कुल वैसे ही, अगर लहसुन का सेवन सही समय और सही मात्रा में न किया जाए, तो यह फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। खासकर सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कई बार शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है।