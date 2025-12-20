Winter Foods Bad for Heart: गाजर का हलवा, रेवड़ी, गजक खाने वाले सावधान! डॉक्टर ने बताया ठंड में यह खाना बन रहा है हार्ट अटैक की वजह

Winter Foods Bad for Heart: उत्तर भारत में सर्दियां आते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। ठंडी हवा, रजाई की गर्माहट और खाने की मेज पर गाजर का हलवा, बटर चिकन, गरमा-गरम पकौड़े, रेवड़ी और गजक सब कुछ दिल खुश कर देता है। लेकिन यही सर्दियों का मजा अगर जरा भी ज्यादा हो जाए, तो दिल और नसों के लिए परेशानी बन सकता है। डॉक्टर मनन अग्रवाल, के मुताबिक ठंड में ब्लड प्रेशर अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, ऐसे में भारी और तले-भुने खाने का असर सीधे दिल पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं ठंड में खाई जानें वाली चीजों से क्या-क्या नुकसान होते हैं।