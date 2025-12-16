Fatty Liver : सिर्फ 3 रंगों से फैटी लिवर को कहें बाय-बाय, जानें डॉक्टर का सबसे आसान ‘लिवर प्लेट’ राज

Fatty Liver Cure on Your Plate: आज के समय की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों की कोई कमी नहीं है। हर दिन एक नए लक्षण के साथ नई बीमारी सामने आ रही है, और कई बार तो हम ध्यान देने के बावजूद चूक जाते हैं। जो बीमारियां लंबे समय से चली आ रही हैं, उनमें भी अब नए-नए लक्षण दिखाई देने लगे हैं। लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, और आजकल लिवर से संबंधित अनेक बीमारियां होने लगी हैं। फैटी लिवर इन्हीं में से एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है।

क्या हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? क्यों न आप अपनी थाली को ही ऐसा बनाएं कि ये बीमारियां आपको हों ही नहीं और आपको डॉक्टर के पास भी न जाना पड़े। डॉ. आदित्य सोनी से पत्रिका की विशेष बातचीत के आधार पर समझिए कि फैटी लिवर बीमारी क्या है और इससे बचने के लिए आपको अपने आहार में क्या-क्या शामिल करना चाहिए।