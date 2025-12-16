16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

स्वास्थ्य

Fatty Liver : सिर्फ 3 रंगों से फैटी लिवर को कहें बाय-बाय, जानें डॉक्टर का सबसे आसान 'लिवर प्लेट' राज

Fatty Liver Prevention: भारत में आज के समय में 38% युवा फैटी लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं। देश का भविष्य जिन युवाओं के हाथ में है, यदि वे ही ऐसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, तो देश का विकास कैसे संभव होगा? आइए, डॉ. आदित्य सोनी के 'लिवर थाली' फॉर्मूले को समझते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार, आपकी रोज़मर्रा की थाली ही आपको फैटी लिवर से बचा सकती है। जानिए आपकी डाइट प्लेट में ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको इस बीमारी से सुरक्षित रख सकती हैं।

Nidhi Yadav

Dec 16, 2025

Fatty Liver Prevention (photo- gemini AI)

Fatty Liver Cure on Your Plate: आज के समय की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों की कोई कमी नहीं है। हर दिन एक नए लक्षण के साथ नई बीमारी सामने आ रही है, और कई बार तो हम ध्यान देने के बावजूद चूक जाते हैं। जो बीमारियां लंबे समय से चली आ रही हैं, उनमें भी अब नए-नए लक्षण दिखाई देने लगे हैं। लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, और आजकल लिवर से संबंधित अनेक बीमारियां होने लगी हैं। फैटी लिवर इन्हीं में से एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है।
क्या हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? क्यों न आप अपनी थाली को ही ऐसा बनाएं कि ये बीमारियां आपको हों ही नहीं और आपको डॉक्टर के पास भी न जाना पड़े। डॉ. आदित्य सोनी से पत्रिका की विशेष बातचीत के आधार पर समझिए कि फैटी लिवर बीमारी क्या है और इससे बचने के लिए आपको अपने आहार में क्या-क्या शामिल करना चाहिए।

क्या है फैटी लिवर और इसका मुख्य कारण क्या है?(Fatty Liver Cause)

जब लिवर की कोशिकाओं में लिवर के कुल वजन का 5-10 प्रतिशत से अधिक फैट जमा हो जाता है, तो इसे एक साइलेंट बीमारी यानी फैटी लिवर के नाम से जाना जाता है। आज न जाने कितने ही लोग इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, पर वे इसका संतोषजनक इलाज नहीं करवा पाए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती और इसके अभाव में वे पर्याप्त और संतुलित आहार नहीं लेते, जिसकी वजह से वे इसका शिकार हो जाते हैं।
इसके मुख्य कारण हैं

  • 1. टाइप-2 डायबिटीज
  • 2. मोटापा
  • 3. हाई कोलेस्ट्रॉल
  • 4. इंसुलिन रेजिस्टेंस
  • 5. बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन भी फैटी लिवर का एक बड़ा कारण है।

फैटी लिवर में क्या है लिवर प्लेट? (Fatty Liver Prevention Plate)

फैटी लिवर से बचने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए या कहें की आपकी डाइट प्लेट में क्या क्या शामिल करके आप फैटी लिवर से खुद को बचा सकते है। इसको हम रंगो के आधार पर समझ सकते है।

  • Red- लाल रंग से हम टमाटर और लाल शिमला मिर्च को इसके साथ गाजर और अन्य लाल रंग वाले एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार को शामिल करना चाहिए। क्योंकि इनमें मौजूद तत्व हमारे लिवर में फैट जमा होने से बचाते है।
  • Yellow- कद्दू और मक्का जैसे खाद्य पदार्थ हमारे लिवर में फैट जमा होने की दर को कम करत है और हैल्थी लिवर का संकेत देते है।
  • Green- हरा रंग यानि ब्रोकली, पालक और एस्परैगस हमारे लिवर में फैट जमा होने को रोकने के साथ हमारे लिवर की सफाई करते है और उसकी सुरक्षा में मदद करते है।

