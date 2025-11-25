इस Blood Group वालों में लिवर खराब होने का खतरा कई गुना ज्यादा! शोध में हुआ खुलासा

अगर आपका ब्लड ग्रुप A है या लिवर से जुड़े लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो ये साधारण आदतें आपके लिए बहुत मददगार हो सकती हैं। शराब से दूरी रखें, PBC जैसी बीमारियों में अल्कोहल लिवर को जल्दी खराब कर सकता है। कम नमक खाएं, पेट में पानी जमा (ascites) होने का खतरा कम होता है। संतुलित और हेल्दी डाइट लें, साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, दालें, नट्स और ऑलिव ऑयल शामिल करें। विटामिन D और कैल्शियम लें, PBC मरीजों में हड्डियां कमजोर होने का खतरा ज्यादा होता है। नियमित व्यायाम करें, इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर एक्टिव रहता है। धूम्रपान छोड़ें, स्मोकिंग लिवर को और नुकसान पहुंचाती है। नियमित चेकअप कराएं, लिवर फंक्शन की निगरानी बहुत जरूरी है।