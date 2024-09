New Blood group research : 50 साल से जारी शोध समाप्त, वैज्ञानिकों ने नए ब्लड ग्रुप की खोज की

1982 में मिले इसके पहले संकेत Its first signs were found in 1982 1982 में वैज्ञानिकों ने Er ब्लड टाइप के संकेत पहली बार देखा था। लेकिन तकनीक की कमियों के कारण वह इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ सका। चार दशक की खोज के बाद यह पाया गया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है।

NHSBT के शोधकर्ताओं ने ब्लड ग्रुप की पहचान NHSBT researchers identify blood groups NHS Blood and Transplant (NHSBT) के शोधकर्ताओं ने इस ब्लड ग्रुप की पहचान की है। MAL ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप के बारे में वैज्ञानिकों ने गहन शोध किया, जिससे कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। 1972 में इस ब्लड ग्रुप को पहली बार देखा गया था। साथ ही, इस अध्ययन में शामिल एक अनुभवी वैज्ञानिक ने कहा कि यह ब्लड ग्रुप दुर्लभ है और रेयर ब्लड ग्रुप वाले रोगियों के लिए फायदेमंद होगा।