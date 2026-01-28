Nipah Virus Alert: क्या अगला निशाना बनेगा म्यांमार? निपाह वायरस को लेकर सरकार का सबसे बड़ा अलर्ट हुआ जारी!

nipah virus alert (image- gemini)
Nipah Virus Alert: निपाह वायरस, जिसने भारत के कुछ क्षेत्रों से शुरुआत की थी, अब उसकी स्थिति इतनी घातक हो चुकी है कि पड़ोसी देशों ने अपनी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी के चलते म्यांमार सरकार ने इससे बचने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि म्यांमार सरकार ने क्या अलर्ट जारी किया है, नागरिकों को इस वायरस से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और जानलेवा निपाह वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए।
सरकार ने जनता से पैनिक न होने, बल्कि सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से उन फलों के सेवन से बचने की सलाह दी गई है जिन पर दांतों के निशान हों या जो जमीन पर गिरे हों। साथ ही, बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने पर मास्क पहनने और हाथों की स्वच्छता (Hygiene) का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
