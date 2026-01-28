Nipah Virus Treatment: क्या अब चीन की दवा बचाएगी जानलेवा निपाह वायरस से! अभी जानें रिसर्च का खुलासा

वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसी दवा की पहचान की है जो निपाह जैसे जानलेवा वायरस को हराने की क्षमता रखती है। VV116 दवा ने लैब टेस्ट में वायरस के जीवन चक्र को रोक दिया है। चीन में अध्ययनकर्ताओं ने यह दावा किया है कि 'VV116' नाम की एक दवा निपाह वायरस को शरीर में फैलने से रोकने की ताकत रखती है। खास बात यह है कि यह एक 'ओरल' दवा है, यानी इसे मरीज को खाने वाली गोली के रूप में दिया जा सकता है।



यह दवा COVID-19 के इलाज के लिए बनाई गई थी और चीन व उजबेकिस्तान में पहले से ही इस्तेमाल हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह दवा वायरस के उस एंजाइम पर हमला करती है जो उसे शरीर के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने (Replication) में मदद करता है। जब वायरस बढ़ नहीं पाता, तो संक्रमण कमजोर पड़ने लगता है।