Hepatitis B Test: सुई के दर्द से डरते हैं? खुश हो जाइए! अब बिना तकलीफ के होगी गंभीर से गंभीर बीमारी की पहचान

हेपेटाइटिस-B बीमारी आज भी कई लोगों को प्रभावित कर रहा है और हर साल लाखों जानें ले रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई तकनीक ज्यादा लोगों की जांच संभव बनाएगी, जिससे बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी और इलाज भी समय पर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में करीब 25.4 करोड़ लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस-B से पीड़ित हैं और हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। सिर्फ 14 प्रतिशत मरीजों की पहचान हो पाती है और केवल 8 प्रतिशत लोगों को ही इलाज मिल रहा है। 2030 तक इस बीमारी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।