Cancer in Young Adults: यंगस्टर्स भी नहीं हैं सुरक्षित, दिल्ली के पुरुषों में बढ़ रही ये खतरनाक बीमारी!



आजकल युवा भी कैंसर जैसी बिमारीयों का सामना कर रहे हैं। पहले बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता था, लेकिन अब डॉक्टर कम उम्र के लोगों में भी यह बीमारी ज्यादा देख रहे है। इसका कारण है कैंसर बीमारी का देर से पता चलना। कई लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं या लगातार खांसी और थकान को प्रदूषण या तनाव समझ लेते हैं, इसलिए समय पर जांच नहीं कराते। अगर बीमारी की पहचान जल्दी हो जाए तो इलाज जल्दी हो सकता है, लेकिन नियमित जांच कम होने की वजह से ज्यादातर मामलों का पता तब चलता है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है।