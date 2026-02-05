Heart Failure Warning Signs: हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है ये बड़ा सिग्नल! 70% मरीज कर देते हैं नजरअंदाज

पैरों में फ्लूड का जमाव गुरुत्वाकर्षण (Gravity) से जुड़ा होता है। दिनभर खड़े रहने या लंबे समय तक बैठे रहने पर यह सूजन ज्यादा नजर आती है। सुबह के समय अक्सर सूजन कुछ कम रहती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, सूजन भी बढ़ती जाती है। NHS के अनुसार, यह हार्ट फेल्योर का एक आम लक्षण है। Journal of Cardiac Failure में प्रकाशित एक रिसर्च बताती है कि हार्ट फेल्योर के कारण अस्पताल में भर्ती हुए करीब 70 प्रतिशत मरीजों में भर्ती से कुछ दिन पहले पैरों में सूजन देखी गई थी। यानी यह लक्षण शरीर पहले ही चेतावनी दे देता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।