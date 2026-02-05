1 करोड़ का इंजेक्शन! सरकार ने माफ किया टैक्स, फिर भी क्यों नहीं सस्ती हुई Cancer की ये दवा?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कस्टम ड्यूटी में छूट का सबसे ज्यादा फायदा सरकारी हेल्थ स्कीम्स को मिलता है, जैसे CGHS और ESIC। इन योजनाओं में शामिल लोगों को महंगी दवाएं मुफ्त मिल जाती हैं, जिससे सरकार का खर्च कम होता है। लेकिन जो आम मरीज अपनी जेब से पैसा देता है, उसके लिए यह छूट लगभग बेअसर है। इंडियन कैंसर सोसाइटी की चेयरपर्सन ज्योत्सना गोविल कहती हैं कि असली बदलाव तब आएगा, जब सरकार खुद दवा कंपनियों से सीधी कीमत पर बातचीत करेगी और कैंसर को पूरे देश में नोटिफायबल बीमारी घोषित किया जाएगा।