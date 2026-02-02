Cancer Risk Factors: जंक फूड का चस्का या कैंसर को न्योता, स्टडी बताती है इन 5 गलतियों से आप बढ़ रहे हैं इस खतरे की ओर

Cancer Risk Factors | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Cancer Risk Factors: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में देर रात तक काम और जंक फूड बहुत नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन इसकी कीमत हमारी बॉडी चुका रही है। द लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिसर्च (The Lancet Oncology Research) के अनुसार, भारत में पिछले कई सालों में कैंसर के मामलों में 28% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है।
रिसर्च बताते हैं कि शहरों में काम का बोझ और लगातार स्ट्रेस साइलेंट किलर का काम कर रहे हैं। भारत में लगभग 20% कैंसर के मरीज अब 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह सीधे तौर पर हमारे शहरी रहन-सहन का नतीजा है।
भारत में लगभग 70% कैंसर के मामले Modifiable Risk Factors (बदलने योग्य कारकों) से जुड़े हैं। यानी अगर हम अपनी आदतों में इन चीजों को अपनाए, तो कैंसर को मात दी जा सकती है।
