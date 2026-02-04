Cassadaga Psychic City: ​मुर्दों से बात करने वाला शहर! जहां विज्ञान भी हार मान गया, वहां आत्माओं से होती है गुफ्तगू

Cassadaga Psychic City: ​आज के आधुनिक युग में जहां विज्ञान मंगल ग्रह पर जीवन तलाश रहा है, वहीं दुनिया के एक कोने में एक ऐसा शहर बसा है जो रूहानी ताकतों के दम पर टिका है। अगर आपसे कोई कहे कि वह आत्माओं से बात करता है, तो आप इसे अंधविश्वास ही बताएगें, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित 'कासाडागा' (Cassadaga) की पूरी इकोनोमी ही इसी दावे पर चलती है। इसे दुनिया की साइकिक कैपिटल यानी मानसिक शक्तियों की राजधानी कहा जाता है।