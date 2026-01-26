Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन में पेंग्विन ही पेंग्विन! जानिए अजीबोगरीब ट्रेंड? इन वायरल पेंग्विन मीम्स ने तोड़े कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड

Why penguin meme is trending|फोटो सोर्स – Freepik
Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन खोलते हैं और स्क्रीन पर एक ही सीन अकेला चलता हुआ पेंग्विन, पीछे छूटती उसकी कॉलोनी और सामने बर्फीले पहाड़। यही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसे नाम मिला है “Nihilist Penguin”। लोग इस पेंग्विन को कभी ज़िंदगी से थका हुआ बता रहे हैं, तो कभी इसे साइलेंट रिबेल और डीप सोच में डूबा किरदार मान रहे हैं। मीम्स, कैप्शन और फनी पोस्ट्स के जरिए यह पेंग्विन लाखों लोगों की फीलिंग्स का प्रतीक बन चुका है।लेकिन सवाल ये है क्या सच में यह पेंग्विन किसी अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल साधारण और वैज्ञानिक वजह छिपी है?
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य