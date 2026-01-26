26 जनवरी 2026,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन में पेंग्विन ही पेंग्विन! जानिए अजीबोगरीब ट्रेंड? इन वायरल पेंग्विन मीम्स ने तोड़े कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड

Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन खोलते हैं और स्क्रीन पर हर तरफ पेंग्विन ही पेंग्विन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है Nihilist Penguin Trend। अकेले चलते इस पेंग्विन ने अपने फनी मीम्स और डीप कैप्शन्स के साथ इंटरनेट पर कॉमेडी और इमोशन दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 26, 2026

penguin meme meaning in hindi, nihilist penguin reality,

Why penguin meme is trending|फोटो सोर्स – Freepik

Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन खोलते हैं और स्क्रीन पर एक ही सीन अकेला चलता हुआ पेंग्विन, पीछे छूटती उसकी कॉलोनी और सामने बर्फीले पहाड़। यही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसे नाम मिला है “Nihilist Penguin”। लोग इस पेंग्विन को कभी ज़िंदगी से थका हुआ बता रहे हैं, तो कभी इसे साइलेंट रिबेल और डीप सोच में डूबा किरदार मान रहे हैं। मीम्स, कैप्शन और फनी पोस्ट्स के जरिए यह पेंग्विन लाखों लोगों की फीलिंग्स का प्रतीक बन चुका है।लेकिन सवाल ये है क्या सच में यह पेंग्विन किसी अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल साधारण और वैज्ञानिक वजह छिपी है?

Nihilist Penguin Meme: डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेंग्विन चला ग्रीनलैंड

कुछ खास मीम्स लोगों के बीच वायरल

Updated on:

26 Jan 2026 01:47 pm

Published on:

26 Jan 2026 01:14 pm

