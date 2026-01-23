विद्या की देवी सरस्वती पूजा की अनूठी परंपराएं

कोलकाता. सरस्वती पूजा केवल विद्यार्थियों का पर्व नहीं है, बल्कि यह साहित्य, कला और बदलते सामाजिक रिश्तों का प्रतिबिंब है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब पूरा देश बसंत पंचमी मनाता है, तब बंगाल के घर-घर में मां सरस्वती का स्वागत एक अनूठे अंदाज में किया जाता है। समय के साथ सरस्वती पूजा का स्वरूप भी बदल रहा है। यह अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान से बढ़कर एक 'डिजिटल' और 'इको-फ्रेंडली' उत्सव का रूप ले चुकी है। जहां पहले यह केवल घर और स्कूलों तक सीमित थी, अब यह 'थीम आधारित' और 'सोशल मीडिया सेंट्रिक' हो गई है। वहीं पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी पूजा के तरीके को बदला है। काफी लोग 'प्लास्टर ऑफ पेरिस' के बजाय मिट्टी और प्राकृतिक रंगों की मूर्तियों पर जोर दे रहे हैं। नए ट्रेंड के तहत इस साल पारंपरिक मूर्तियों के साथ-साथ 'इको-फ्रेंडली और 'बीज-मूर्तियों' का जबरदस्त क्रेज है।