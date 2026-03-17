पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले BJP को बड़ा झटका, TMC में शामिल हुए पबित्र कर, इस सीट से लड़ सकते है चुनाव

पबित्र कर पूर्व में स्थानीय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सक्रिय रहे हैं। टीएमसी के नेतृत्व में शामिल होने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस घटना को और महत्वपूर्ण बना दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यह सीट पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में अगर पबित्र कर इस सीट से टीएमसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते है तो वह भाजपा को मजबूत चुनौती पेश कर सकते है।