Matriarchal Tribe Culture: जहां बेटियां नहीं, बेटे होते हैं पराया धन! जानिए उस जनजाति के बारे में जहां मर्द जाते हैं ससुराल

Matriarchal Tribe Culture: भारत में शादी का नाम आते ही मन में ख्याल आता है कि बेटी विदा होकर ससुराल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश का एक हिस्सा ऐसा भी है, जहां सालों से उल्टी गंगा बह रही है? यहां शादी के बाद लड़कियां नहीं, बल्कि लड़के अपना घर छोड़ते हैं और पत्नी के घर जाकर घर जमाई बनकर रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बादलों के घर यानी मेघालय की, जहां की खासी जनजाति अपनी इस अनोखी परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आइए जानते हैं इस समाज के बारे में, जहां पुरूषों का नहीं महिलाओं का राज चलता है।