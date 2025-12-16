जिसे लड़की कह दे अपना पति उसे ही करनी होगी उससे शादी, भारत के इस गांव में है यह अनोखी परंपरा

वहां के लोगों के बीच "महिलाओं को देवी माना जाता है। उनकी इच्छा और आदेश का बहुत सम्मान किया जाता है। यह मान्यता है कि उनकी बात ऊपर वाले की मर्जी होती है। इसी वजह से वर चुनने के मामले में उन्हें इतनी स्वतंत्रता और इज्जत दी गई है।" यह परंपरा झारखंड के आदिवासी समुदाय में महिलाओं की मजबूत स्थिति को दर्शाती है, जहां वे न केवल घर-परिवार संभालती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी बराबर की भागीदार हैं।